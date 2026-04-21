جوائز لوريوس.. ألكاراس ولامين جمال وسان جيرمان الأفضل لعام 2025

تُوج نجما كرة المضرب وكرة القدم الإسبانيان كارلوس ألكاراس ولامين جمال، إضافة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا، بجوائز الأفضل لعام 2025 في حفل لوريوس السنوي الذي أُقيم، مساء الاثنين، في مدريد.

وحصل ألكاراس، المصنف الثاني عالميا والفائز بلقبين كبيرين، على جائزة رياضي العام في مراسم نُظمت للمرة الثالثة تواليا في العاصمة الإسبانية.

وأكد اللاعب الذي يعاني حاليا من إصابة في معصمه الأيمن، أنه لا يرغب في "الضغط" على نفسه من أجل العودة إلى الملاعب، حتى لو كان ذلك للمشاركة بعد شهر في بطولة رولان غاروس التي يحمل لقبها.

وعند السيدات، نالت المصنفة الأولى عالميا في كرة المضرب البيلاروسية أرينا سابالينكا جائزة رياضية العام.

فيما اختير البريطاني لاندو نوريس بطل العالم للفورمولا واحد كاكتشاف العام، متقدما على "الفتى الذهبي" لباريس سان جيرمان ديزيريه دويه.

أما النادي الباريسي الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فتُوج بلقب فريق العام بعد سداسية تاريخية (الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس فرنسا، كأس الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية وكأس الإنتركونتيننتل).

وفاز الموهبة الشابة لبرشلونة لامين جمال بجائزة جديدة تُمنح لأفضل رياضي شاب في العالم.