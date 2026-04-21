"تيكي-تاكا ليس للجميع".. خوليت ينصح إيطاليا بالعودة إلى حمضها النووي

نصح النجم الهولندي السابق رود خوليت المنتخب الإيطالي بالعودة إلى الأساسيات إذا أراد استعادة كبريائه الوطني، من خلال "العودة إلى حمضه النووي الدفاعي لأن أسلوب تيكي-تاكا ليس للجميع"، في تعليقه على فشل الـ"أتزوري" في التأهل للمونديال للمرة الثالثة تواليا.

وسقط المنتخب الإيطالي في الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات للمرة الثالثة تواليا بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك نهاية الشهر الماضي بركلات الترجيح.

في حديثه لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، نصح خوليت المنتخب الإيطالي بالعودة إلى ما كان عليه سابقا، إلى نقطة قوته السابقة، أي الدفاع الذي لعب الدور الرئيس في إحرازه ألقابه العالمية الأربعة، آخرها عام 2006 في ألمانيا.

ويعرف خوليت الكرة الإيطالية تمام المعرفة، إذ تألق لاعب وسط بألوان ميلان بجانب مواطنيه ماركو فان باستن وفرانك ريكارد في حقبة هيمنة "الروسونيري" مع الاعتماد على ثلاثة أجانب فقط.

وقال النجم السابق البالغ 63 عاما "عليكم العودة إلى الحمض النووي الإيطالي، أي المدافعين الجيدين، وحراس المرمى الجيدين، والمهاجمين الجيدين"، مضيفا "آخر لقب فازت به إيطاليا كان إلى حدّ كبير بفضل ليوناردو بونوتشي وجورجو كيليني (كأس أوروبا صيف 2021)، هذا هو حمضكم النووي: أفضل المدافعين".

"تيكي-تاكا ليس للجميع"

وجاءت تصريحات خوليت بعدما قال بونوتشي الثلاثاء إنه يحلم بتولي المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا الذي يشتهر بأسلوبه الهجومي، مهمة تدريب إيطاليا لأن "وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكل جرى في الماضي".

لكن خوليت لا يوافقه الرأي، قائلا "لا أعني أنه يجب عليكم ركن الحافلة (التكتل الدفاعي أمام منطقة الجزاء)، لكن في السابق كان هناك باولو مالديني في الدفاع، بينما فاز فابيو كانافارو بالكرة الذهبية مع إيطاليا. الدفاع أمر مهم".

وتابع "الآن، الجميع يريد لعب كرة التيكي-تاكا (الأسلوب الذي اشتهر به وما زال برشلونة الإسباني مع المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف أولا ثم غوارديولا من بعده) والخروج بالكرة من منطقة الجزاء، لكن هذا الأسلوب ليس مناسبا للجميع".

وخاض غوليت 178 مباراة في الدوري الإيطالي خلال مسيرته، سجل خلالها 62 هدفا مع 46 تمريرة حاسمة.

وكان معظمها بقميص ميلان، مع تجربة أيضا في سمبدوريا قبل انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي عام 1995.

وفاز النجم الهولندي بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع ميلان، وبلقبين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في الكأس السوبر الأوروبية، وكأس الإنتركونتيننتال، ولقبين في الكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا مع سمبدوريا.

وبعد فشل التأهل إلى مونديال 2026، قدم جينارو غاتوزو استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي على غرار رئيس اتحاد اللعبة في البلاد غابرييلي غرافينا.

وتداولت الصحافة الإيطالية اسم مدرب المنتخب سابقا ونابولي حاليا أنتونيو كونتي واسم مدرب ميلان الحالي ماسيميليانو أليغري لخلافة غاتوزو، لكن هوية المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات لن تُكشف قبل انتخاب رئيس جديد للاتحاد في 22 يونيو/حزيران.