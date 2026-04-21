وداعا للجدل.. "الكرة الذكية" تنهي أزمات التسلل في الليغا

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أن تقنية التسلل الآلي ستدخل حيز التنفيذ في دوري الدرجتين الأولى والثانية بدءا من الموسم الكروي المقبل.

وأعرب تيباس خلال مشاركته في إحدى الفعاليات التي نظمتها الرابطة بالعاصمة مدريد، عن ثقته في أن تكون التقنية الجديدة متاحة منذ الجولة الافتتاحية للموسم الجديد.

وقال: "النظام قيد التنفيذ بالفعل. الأمر الآن يتعلق ببعض الجوانب التقنية لكنه سيكون حاضرا في الموسم المقبل (2026-2027). آمل أن يبدأ العمل به منذ الجولة الأولى".

وأوضحت صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية أن النظام المستخدم حاليا في الكرة الإسبانية هو التسلل شبه الآلي، الذي لا يزال يتطلب تدخلا بشريا من حكم الفيديو المساعد، خاصة عند اختيار الإطار لحظة تمرير الكرة، وهو الأمر الذي "أثار الكثير من الجدل" في لقطات عديدة.

ما تقنية التسلل الآلي؟

أما النظام الجديد فسيعتمد على إدخال شريحة إلكترونية دقيقة داخل الكرة، ستكون قادرة على تحديد اللحظة الدقيقة التي يمرر فيها اللاعب الكرة، على أن يتم دمج هذه البيانات مع مواقع اللاعبين التي تلتقطها كاميرات خاصة في الملاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بذلك سيتم الاستغناء عن مسألة اختيار الإطار المثير للجدل، والنقاشات الدقيقة، وحتى دور المخرجين والفنيين في هذا الجانب.

وفي الموسم الحالي، يقترب برشلونة كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 79 نقطة.

ويتقدم برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 9 نقاط، قبل 7 جولات من النهاية، علما أن مواجهة الكلاسيكو ستجمعهما يوم الأحد 10 مايو/أيار 2026 في قمة الجولة الـ35 من الليغا، وذلك على ملعب كامب نو.