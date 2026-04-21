بوشل يطارد ماني في قائمة صانعي أهداف رونالدو في الدوري السعودي

تبرز ثنائية النجم كريستيانو رونالدو والمدافع السعودي نواف بوشل كواحدة من أكثر القصص إثارة في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، حيث نجح بوشل في حجز مكانة خاصة لنفسه بين 21 لاعبا ساهموا في صناعة الأهداف للأسطورة البرتغالية.

ولا تتوقف قيمة هذا الثنائي عند لغة الأرقام التي تضع بوشل في المرتبة الثانية كأكثر من صنع أهدافا لرونالدو برصيد 6 تمريرات حاسمة خلف

السنغالي ساديو ماني صاحب 11 تمريرة، بل تمتد إلى "جمالية" الأهداف ونوعيتها، وأبرزها تلك العرضية المتقنة التي حولها كريستيانو رونالدو بمقصية مذهلة في شباك الحارس أنتوني موريس، وهي اللقطة التي احتفى بها النجم البرتغالي عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موجة إصابات جديدة تضرب نجوم الهلال السعودي

موجة إصابات جديدة تضرب نجوم الهلال السعودي list 2 of 2 كسر في الكاحل ينهي موسم ريتيغي هداف القادسية end of list

استطاع بوشل -الذي انضم إلى صفوف النصر بعد أيام قليلة من وصول رونالدو- أن يعيد تعريف دوره داخل الملعب، متحررا من القيود التقليدية لمركز الظهير ليتحول إلى جناح هجومي فعال يمتلك قدرة فائقة على قراءة المساحات والانطلاق في التوقيت المثالي.

هذا التطور الفني جعل من تمريرات بوشل سلاحا فتاكا يستثمره رونالدو بذكاء، بفضل تمركزه العبقري وقدرته على إنهاء الهجمات بلمسة واحدة. وقد تجلى هذا الانسجام الكبير في المباريات أمام الخليج والأخدود والنجمة، حيث بدت الهجمات وكأنها نتاج تدريبات مكثفة وعمل دؤوب خلف الكواليس، وليس مجرد صدفة عابرة.

بوشل يتفوق على كومان وفيليكس

تفوق بوشل في قائمة صانعي الأهداف على أسماء عالمية كبرى مثل الفرنسي كينغسلي كومان صاحب 5 تمريرات حاسمة، والبرتغالي جواو فيليكس، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش برصيد 4 تمريرات لكل منهما، يعكس حجم الثقة والتفاهم الذي وصل إليه هذا الثنائي، حسبما ذكر موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتظل لقطة "المقصية" الشهيرة علامة فارقة في مسيرة اللاعب الشاب الذي بات يعرف تماما أين وكيف يرسل كراته ليرتقي لها رونالدو محولا أنصاف الفرص إلى أهداف لا تُنسى، مما يجعل هذه القصة نموذجا ملهما لمدى التأثير الإيجابي الذي يتركه النجوم العالميون على اللاعبين المحليين في الدوري السعودي.