بالفيديو.. الشرع يلعب كرة السلة في افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بدمشق‬

شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الاثنين، في افتتاح صالة الفيحاء لكرة السلة في العاصمة دمشق، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها لاستضافة بطولات كبرى.

وجرى افتتاح الصالة الرياضية بحضور رسمي ورياضي، حيث تم تقديم لاعبي منتخبي سوريا ولبنان قبيل انطلاق مباراة تجمعهما احتفاء بهذه المناسبة، في مشهد حمل دلالات رمزية على عودة الحياة الرياضية ومحاولات كسر تداعيات سنوات الحرب.

وقال الرئيس السوري في كلمة خلال الحفل، إن كرة السلة من الرياضات الأقرب إلى قلبه، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد فرضت الابتعاد عنها لصالح لعبة أخرى فيها هجوم وخطة ودفاع وهزيمة وانتصار.

وأضاف أن ما تشهده البلاد اليوم يمثل بداية، مؤكدا أن المستقبل يحمل المزيد، كما شدد على عمق العلاقة بين الشعبين السوري واللبناني، معتبرا أن السياسة كثيرا ما تعكر صفو هذه العلاقة، بينما تظل الرياضة مساحة للتقارب.

وأشار إلى أن إقامة مباراة بين المنتخبين في افتتاح الصالة يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، قائلا إن لا غالب ولا مغلوب في مثل هذه الفعاليات، في رسالة تحمل طابعا تصالحيا.

وأكد أن دقة الإنجاز في إعادة تأهيل الصالة تمثل سمة تسعى سوريا لترسيخها في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن البلاد، إلى جانب لبنان، عانت من ويلات الحروب، وأن الوقت قد حان للانتقال نحو البناء والإعمار، وبعد هتاف الحضور، شارك الشرع برمي عدة كرات باحترافية.