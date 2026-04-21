نجم برشلونة السابق مدربا لمنتخب المكسيك بعد مونديال 2026

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن المدافع الدولي المكسيكي السابق رافائيل ماركيز، أحد أبرز رموز ناديي موناكو وبرشلونة، سيتولى تدريب منتخب بلاده عقب نهائيات كأس العالم 2026، وذلك وفق ما أعلنه الاثنين مدير المنتخبات الوطنية دويليو دافينو.

وخاض ماركيز، الملقب بـ"قيصر ميتشواكان"، 147 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، وشارك في خمس نسخ من كأس العالم (2002، 2006، 2010، 2014 و2018)، أربع منها كقائد للفريق.

ويشغل حاليا منصب المدرب المساعد للمنتخب منذ تولي خافيير أغيري المسؤولية في أغسطس/آب 2024، على أن يستمر في دوره حتى نهاية مونديال أمريكا الشمالية.

وقال دافينو في مقابلة مع قناة "فوكس سبورتس" (Fox Sports) إلى جانب اللاعب التشيلي السابق فابيان إستاي: "عقده موقّع"، مشيرا إلى أن الهدف سيكون قيادة المنتخب المكسيكي في كأس العالم 2030.

وأضاف أن ماركيز، البالغ من العمر 47 عاما، يتمتع بذهنية تدريبية مميزة، قائلا: "كمساعد وكمدرب، هو كما كان لاعبا".

وخلال مسيرته كلاعب، تُوّج ماركيز بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009، وأحرز الدوري الإسباني أربع مرات مع برشلونة، كما فاز بالدوري الفرنسي مع موناكو عام 2000. وعلى الصعيد الدولي، حقق لقب كأس القارات عام 1999 مع منتخب المكسيك، وبلغ نهائي كوبا أمريكا 2001.

وبعد اعتزاله، بدأ مسيرته الإدارية كمدير رياضي لنادي أطلس غوادالاخارا، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث أشرف على الفئات السنية في نادي ريال سوسييداد ديبورتيفا ألكالا، ثم تولى تدريب برشلونة أتلتيك بين عامي 2022 و2024.