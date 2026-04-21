مصر تواجه البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم -الثلاثاء- تفاصيل خطة استعدادات المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري أن البرنامج التحضيري يسير بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لضمان جاهزية "الفراعنة" للمحفل العالمي.

وأوضح أن المنتخب المصري سيخوض مواجهة ودية أمام منتخب البرازيل في 6 يونيو/حزيران المقبل كجزء من محطة الإعداد الأخيرة، بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى أمام أحد المنتخبات الأوروبية تسبق السفر إلى المونديال.

ومن المقرر أن يعقد أبو ريدة اجتماعا مع حسام حسن في 23 مايو/أيار المقبل لوضع اللمسات النهائية على المعسكر التحضيري للمنتخب.

وتطرق أبو ريدة إلى التحديات اللوجستية التي تفرضها النسخة المقبلة من كأس العالم، نظرا لإقامتها في 3 دول بمساحات شاسعة، مشيرا إلى أن التنقلات بين مقرات الإقامة وملاعب المباريات قد تستغرق نحو 50 دقيقة بالطيران، وهو ما يمثل اختلافا جذريا عن تجربة مونديال قطر التي تميزت بتقارب المسافات الجغرافية.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على ثقة اتحاد الكرة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة المصرية، واصفا اللاعبين بأنهم "رجال وقت الشدائد"، معربا عن تطلعه لدعم الجماهير المصرية للمنتخب في مشواره المونديالي المرتقب.

تفاؤل الجهاز الفني

من جهته قال حسام حسن مدرب المنتخب إن الاستعدادات تسير وفق الخطة لكأس العالم 2026.

وقال في كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري "خطة الإعداد لكأس العالم تسير بشكل جيد وهناك دعم غير محدود من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف "الكرة الأفريقية أصبحت أكثر قوة وتطورا، ولم يعد من السهل تحقيق النتائج دون جهد كبير وإعداد متكامل. المنتخب يضم عددا من اللاعبين البارزين على رأسهم محمد صلاح ومحمود حسن (تريزيغيه) وعمر مرموش ومصطفى محمد، وجميعهم لهم دور في دعم المنتخب".

وأكد مدرب مصر أن الحفاظ على استمرارية برنامج الإعداد كان أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية، مشددا على أن الجهاز الفني تعامل بمرونة مع المتغيرات من أجل تحقيق أفضل استفادة فنية ممكنة وخاض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا.

وفازت مصر وديا 4-صفر على السعودية في 27 مارس/ آذار الماضي وتعادلت دون أهداف مع إسبانيا في 31 من الشهر ذاته.

وتلعب مصر في كأس العالم المقررة بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو تموز ضمن المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.