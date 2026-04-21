اللاعب الملياردير ينصح أوروبا بمواكبة الصين وأمريكا اقتصاديا

من كرة القدم إلى ريادة الأعمال، شهدت مسيرة الفرنسي المعتزل ماتيو فلاميني تحولا كبيرا أضحى بموجبه أحد أغنى اللاعبين في التاريخ بثروة تزيد على 10 مليارات جنيهات إسترلينية (نحو 12.7 مليار دولار)، بعدما أسس شركة متخصصة في تطوير مواد كيميائية حيوية مستدامة كبديل للمنتجات المعتمدة على النفط.

ودعا فلاميني لاعب أرسنال السابق إلى إعادة رسم ملامح الاقتصاد الأوروبي عبر بوابة الاستدامة والابتكار، وذلك في لقاء جمعه بملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

نصيحة الملياردير فلاميني لأوروبا

ونشر فلاميني الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "جي إف بايوكيميكالز" (GFBiochemicals) عدة صور على حسابه الرسمي في إنستغرام (Instagram) ظهر فيها وهو يصافح الملك تشارلز الثالث.

وجاءت هذه الصور خلال قمة شارك فيها فلاميني ورجال أعمال مهتمين بمجال الابتكار المناخي والمسؤولية البيئية وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية.

وسلّط فلاميني الضوء على ما وصفه بلحظة مفصلية تمر بها القارة الأوروبية العجوز، محذرا في الوقت ذاته من خطر التراجع إن لم تُتخذ خطوات سريعة لمواكبة التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة والصين.

ويرى أن أوروبا تواجه "تحديا حقيقيا مع تراجع حصتها في قطاع الصناعات الكيميائية"، مؤكدا أن الحل يكمن في التحول نحو الكيمياء الخضراء.

وكتب فلاميني "جلالة الملك تشارلز يدعم الاقتصاد الحيوي بقوة. أوروبا على مفترق طرق، تحركوا الآن وإلا ستتخلفون عن الركب".

وأوضح "الولايات المتحدة تتوسع والصين تتطور بسرعة، في المقابل أوروبا تتراجع لا سيما في مجال الكيماويات، إذ لا تتجاوز حصتها العالمية 13%".

وزاد فلاميني "الحل يكمن في الكيمياء الخضراء. التكنولوجيا جاهزة وما نحتاجه هو السرعة والطموح، حان الوقت لاتخاذ خطوات جريئة في المرحلة الثانية من التكنولوجيا الحيوية".

إعلان

وختم فلاميني "لن تتفوق أوروبا على الصين في السعر، لكنها قادرة على الريادة في الابتكار والاستدامة والمسؤولية. القيادة القوية حاضرة، حان وقت التنفيذ".

وخلال منشوره طرح فلاميني – الذي يُعد الآن واحدا من أبرز رجال الأعمال في أوروبا – رؤية واضحة تستند إلى تسريع تبني التقنيات الحيوية، داعيا إلى رفع نسبة المنتجات ذات الأساس الحيوي إلى 30% بحلول عام 2030.

ثروة فلاميني 10 أضعاف رونالدو

وتُقدر ثروة فلاميني الصافية بـ 10 مليارات جنيهات إسترلينية (نحو 12.7 مليار دولار)، أي عشرة أضعاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أما شركته فعزّزت سمعتها البيئية عبر إنتاجها المبتكر لحمض الليفولينيك الذي يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تصنيع منتجات مثل المنظفات بنسبة تصل إلى 80%.

كما شارك فلاميني في تأسيس مجموعة مكملات غذائية تُدعى "يونيتي" (UNITY) بالشراكة مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال وريال مدريد الأسبق، وبالتعاون مع علماء من جامعة وستمنستر.

ويُعتبر فلاميني من أبرز الداعين إلى تعزيز الاستدامة في كرة القدم بدءا من طريقة تصنيع القمصان وصولا إلى كيفية تنقل الجماهير إلى المباريات.

وقال فلاميني لصحيفة ذا تايمز (The Times) العام الماضي "تغير المناخ والاستدامة موضوعان ساخنان حاليا، لكن علينا أن ندرك أننا لا نفكر فقط في إنقاذ غابات الأمازون، بل الصحة أيضا".

وشرح "الدوري الإنجليزي الممتاز مثلا لديه نموذج أعمال يمتد لـ 30 عاما لكن التلوث أصبح مشكلة. في العديد من مناطق العالم لم يعد الأطفال يمارسون الرياضة في الهواء الطلق بسبب التلوث المرتفع، إذا قلّ عدد الممارسين سيقل عدد المتابعين وسيتراجع مستوى المواهب وهذا أمر مهم".

وخلال مسيرته الاحترافية التي استمرت 16 عاما، لعب فلاميني لأندية أولمبيك مارسيليا، أرسنال، ميلان، كريستال بالاس وخيتافي.

وحصد فلاميني 5 ألقاب مع أرسنال هي كأس الاتحاد الإنجليزي (3)، الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي" (2)، بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي مع ميلان بموسم 2010-2011.