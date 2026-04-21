مدرب فيسل كوبي: الأندية اليابانية لا تستطيع منافسة الفرق السعودية وهذا هو السبب

عبر مايكل سكيبه مدرب فيسل كوبي عن شكوكه في قدرة ⁠الأندية اليابانية على منافسة نظيراتها ⁠في الدوريات الخليجية الغنية بالموارد المالية بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمام الأهلي السعودي حامل اللقب.

تعرض فريق سكيبه للهزيمة في ⁠الشوط الثاني من مباراة قبل النهائي أمس الاثنين أمام تشكيلة الفريق السعودي باهظة التكلفة إذ تقدم فيسل كوبي عن طريق يوشينوري موتو في الدقيقة 31 ثم أدرك الجناح البرازيلي جالينو التعادل ⁠للأهلي وسجل المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز.

وقال سكيبه "هذه الفجوة الكبيرة بين مستوى كرة القدم في شرق وغرب آسيا ترجع إلى أن الأندية في السعودية وقطر وغيرها أكثر قوة ولديها موارد مالية أكبر في الدوريات".

وأضاف "إنهم يتعاقدون مع لاعبين مميزين جدا من أوروبا وأمريكا الجنوبية لذا يتمتعون بجودة عالية. ‌يختلف الأمر في شرق آسيا إذ نفقد أفضل لاعبينا اليابانيين الذين ينتقلون إلى أوروبا".

وتابع "من المستحيل أن نكون بنفس قوة الفرق في السعودية. الفريق الأقوى هذا المساء (أمس) هو الذي فاز".

فازت الفرق اليابانية باللقب ثماني مرات وكان آخر نجاح حققته عندما هزم أوراوا رد دايموندز فريق الهلال السعودي في نهائي 2022.

بدأ ميزان القوى في التحول عام 2023 عندما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أربعة أندية بارزة في البلاد.

وتبع ذلك إنفاق كبير على المواهب ⁠الأجنبية من الدرجة الأولى إذ انتقل لاعبون فازوا بدوري أبطال أوروبا ⁠مثل كريم بنزيمة ورياض محرز ونغولو كانتي إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين.

قاد محرز الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بفوزه على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي وكان الجناح السابق لمانشستر سيتي بارزا مرة أخرى في الفوز ⁠على كوبي.

ورغم هذه الاستثمارات، فإن الأهلي هو الفريق السعودي الوحيد الذي وصل إلى قبل نهائي نسخة هذا الموسم إذ خرج الهلال ⁠من دور 16 بينما أطاح ماشيدا زيلفيا الياباني بالاتحاد الذي ⁠كان يعاني من تراجع في مستواه.

وسيواجه ماشيدا فريق شباب الأهلي الإماراتي في مباراة قبل النهائي الثانية اليوم الثلاثاء على أن يلتقي الفائز مع الأهلي في المباراة الحاسمة يوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويطمح الأهلي في أن يصبح ‌أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين منذ 2005 عندما حصد الاتحاد لقبه الثاني.

لكن المدرب ماتياس يايسله نفى أن تكون الرغبة في التباري مع منافسه المحلي حاضرة بقوة في تفكيره.

وقال المدرب ‌الألماني "هذا ‌الأمر ليس في أذهاننا… نركز فقط على أنفسنا. نريد إحراز هذا اللقب مرة أخرى، والفوز بلقبين متتاليين هو هدف كبير الآن، والوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازا رائعا في حد ذاته".