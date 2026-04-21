إيقاف خليلودزيتش مدرب نانت 4 مباريات

Nantes' Bosnian head coach Vahid Halilhodzic reacts as he receives a red card during the French L1 football match between FC Nantes and Stade Brestois at the Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau in Nantes, western France, on April 19, 2026. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)
خليلودزيتش يغيب عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان غدا الأربعاء (الفرنسية)
Published On 21/4/2026

قررت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف البوسني وحيد خليلودزيتش مدرب فريق نانت أربع مباريات بعد انفعاله العنيف تجاه الحكم خلال المباراة التي تعادل بها فريقه مع ستاد بريست بهدف لمثله يوم الأحد الماضي عقب طرد اللاعب دمان تابيبو.

وكان خليلودزيتش يتوقع عقوبة أشد حيث قال في وقت سابق "قد أتعرض للإيقاف لمدة 10 سنوات" لكن إيقافه سيمتد لأربع مباريات فقط، مما يعني غيابه عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 26 للدوري الفرنسي، على أن يعود لمقاعد البدلاء في الجولة الأخيرة أمام تولوز يوم 17 مايو/أيار المقبل.

وتعرض باتريك كولوت المدرب المساعد لفريق نانت للإيقاف لمباراة واحدة فعليا وأخرى مع وقف التنفيذ.

وعبّر وحيد عن غضبه بعد طرد تابيبو قائلا "عندما أرى ظلما كهذا يجب أن أتفاعل، وأنا أتحيز قليلا لكنني لم أفهم ما حدث، وطلبت تفسيرات إذ يجب أن يكون هناك احترام، فمن يظن هذا الرجل نفسه؟".

وفي تطور لاحق طلب الحكم غيوم باراديس في تقريره التكميلي للجنة الانضباط إلغاء البطاقة الحمراء التي منحها لتابيبو، وبالتالي قد يكون
اللاعب متاحا للمشاركة ضد باريس سان جيرمان.

وبات نانت قاب قوسين أو أدنى من الهبوط حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن آخر مراكز النجاة مع تبقي خمس مباريات على نهاية مشوار الفريق هذا الموسم.. وهو ما دفع المدرب للاعتراف بأن "المهمة أصبحت شبه مستحيلة بعد هذا التعادل".

المصدر: وكالات
