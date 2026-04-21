ضربة أمنية تُحبط "سوق الظل" قبل مونديال 2026

صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 4 آلاف و400 قميص كرة قدم مزيّف في أكبر مداهمة ضمن حملة جديدة تستبق انطلاق كأس العالم 2026.

وجرت العملية في ساعات الصباح الباكر يوم السبت 18 أبريل/نيسان في منطقة ميدلاندز، داخل أحد أكبر الأسواق المفتوحة في البلاد، حيث عُثر على القمصان منخفضة السعر التي شملت منتخبات كبرى مثل الأرجنتين وفرنسا والبرتغال وإنجلترا في كشك واحد كان خاضعا للمراقبة لفترة طويلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مصر تواجه البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

مصر تواجه البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026 list 2 of 2 نجم برشلونة السابق مدربا لمنتخب المكسيك بعد مونديال 2026 end of list

وأُلقي القبض على رجل يُشتبه في تورطه بتوزيع بضائع مقلّدة، قبل أن يُفرج عنه لاحقا بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات. كما أكدت الشرطة نيتها استجواب أشخاص آخرين يُعتقد أنهم على صلة بالقضية.

تفاصيل العملية

العملية، التي تحمل الاسم الرمزي "بلوكسويتش"، تنفذ بالتعاون مع شركاء خارجيين وجهات إنفاذ قانون أخرى، وتهدف إلى مكافحة بيع وتوزيع المنتجات المقلّدة سواء عبر الإنترنت أو في الأسواق مع اقتراب كأس العالم 2026 هذا الصيف.

شارك في المداهمة 7 ضباط من وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن، حيث داهموا الكشك قبيل الساعة التاسعة صباحا، بعد الاشتباه في بيعه قمصانا مقلّدة بسعر يقارب 27 دولارا مقابل نحو 108 دولارات للمنتج الأصلي.

وبلغ إجمالي المضبوطات 4 آلاف و433 قطعة نُقلت إلى موقع آمن لفحصها والتأكد من كونها مقلّدة.

ووُثّقت جميع القطع بما في ذلك قمصان أندية الدوري الإنجليزي وأندية أوروبية كبرى لاستخدامها أدلة. وتُقدّر الخسائر التي تكبدها السوق الشرعي نتيجة هذه القمصان المقلّدة بنحو 540 ألف دولار.

وأوضح المحقق جيمي كيرك أن هذا النوع من الجرائم قد يبدو بسيطا للبعض، خاصة لمن يرغب بشراء قميص بسعر منخفض، لكنه في الواقع يرتبط بجرائم أكبر مثل غسل الأموال والاتجار بالبشر والعمل القسري وتجارة المخدرات. كما حذّر من أن المنتجات المقلّدة غالبا ما تكون رديئة الجودة وقد تشكّل خطرا صحيا لاحتوائها على مواد ضارة أو قابلة للاشتعال.

وأشار تقرير سابق إلى أن ارتفاع أسعار القمصان الأصلية ساهم في انتشار المنتجات المقلّدة، إذ قد يتجاوز سعر النسخ الرسمية عالية الجودة 182 دولارا، فيما تتراوح أسعار النسخ العادية بين نحو 81 و122 دولارا.

كما أظهرت استطلاعات أن 78% من المشجعين اشتروا قمصانا مقلّدة، وأن 66% ينوون الاستمرار في ذلك، بينما اعتبر 89% أن السعر هو العامل الأساسي وراء هذا القرار، رغم الارتباط المعروف بين التقليد والجريمة المنظمة.

وتواصل الجهات الرياضية والأمنية جهودها للحد من هذه الظاهرة، في ظل توقعات بارتفاع نشاط السوق المقلّد مع اقتراب البطولة العالمية.