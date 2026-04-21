15 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كشف تقرير بريطاني عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل 5 جولات من نهاية موسم 2025-2026، ظهرت قائمة تضم 15 لاعبا مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، من بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" (GiveMeSport) البريطاني أن هذه القائمة جاءت في موسم تميز بأسلوب اللعب الجماعي، مشيرا إلى أن "قلة عدد النجوم الكبار وغياب المواهب" ساهمت في ذلك بقوة، وهو ما يؤكد أن كرة القدم لا تزال "لعبة جماعية" في المقام الأول.

وعليه، تبدو مهمة التنبؤ بمن سيفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ أكثر صعوبة في ظل الأرقام القريبة للاعبي المسابقة هذا الموسم.

وتاليا قائمة 15 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:

بوكايو ساكا (أرسنال): رغم أن نجم "الغانرز" ليس في أفضل مستوياته التهديفية وصناعة الأهداف، فإنه يحظى بتقدير كبير من النقاد وجماهير الفريق لما يقدمه من أدوار أخرى داخل الملعب، علما بأنه سجل 6 أهداف وصنع 5 في 27 مباراة حتى الآن. مارتن زوبيميندي (أرسنال): فضل اللاعب الإسباني الانضمام للنادي اللندني على ريال مدريد وليفربول، وساهم بدوره في وسط الملعب في إبراز أفضل ما لدى زميله ديكلان رايس، فأضاف هدوءا وثباتا كبيرين للفريق، كما أنه سجل 5 أهداف وصنع هدفا في 33 مباراة. محمد صلاح (ليفربول): رغم أدائه الذي وُصف بأنه أقل من المتوقع مقارنة بما هو منتظر منه، لا يزال صلاح يحقق أرقاما "جيدة" بمساهمته بـ13 هدفا (سجل 7 وصنع 6)، وذلك في موسمه الأخير مع الريدز. ويليام ساليبا (أرسنال): يمثل صلابة الدفاع وأرقامه خير دليل على ذلك، فقد ساعد أرسنال على الخروج بشباك نظيفة في 15 مباراة، كما حصل على بطاقة صفراء واحدة في 27 مباراة وسجل هدفا وحيدا، وهو ما يؤكد أكثر على جودته الدفاعية. رودري (مانشستر سيتي): فرض اسمه في هذه القائمة لدوره في مساعدة فريقه على تقليص الفارق مع أرسنال إلى 3 نقاط فقط، وقد خاض النجم الإسباني 20 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا. دافيد رايا (أرسنال): يعد من أفضل حراس المرمى في البريميرليغ حاليا، وقد لفت الأنظار هذا الموسم بتصدياته الحاسمة التي أنقذت فريقه في كثير من المناسبات، إذ استقبلت شباكه 26 هدفا في 33 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 15 مباراة. غابرييل ماغالهايس (أرسنال): لا يقتصر تأثيره على الأدوار الدفاعية، بل شكل خطرا حقيقيا من خلال استثمار الكرات الثابتة، إذ ساهم في 7 أهداف (سجل 3 وصنع 4) من أصل 19 سجلها أرسنال من الركلات الركنية هذا الموسم. نيكو أورايلي (مانشستر سيتي): يعد أحد المفاجآت السعيدة التي قدمها "السيتزنس" هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وقد يصبح الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم، وفي الدوري المحلي سجل 5 أهداف وصنع 3. مارك غويهي (مانشستر سيتي): القائد السابق لكريستال بالاس رفع جودة دفاع "السيتزنس"، وساهم أيضا في تحسين التحول الهجومي للفريق، وقد خاض 10 مباريات منذ وصوله إليه في يناير/كانون الثاني الماضي وسجل هدفا وحيدا. أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي): هو أحد أفضل اللاعبين من حيث التقييم وله تأثير واضح على النتائج سواء مع بورنموث أو السيتزنس، حيث ساهم بـ19 هدفا هذا الموسم (سجل 15 وصنع 4)، مما يعزز مكانته كأحد أفضل الأجنحة حاليا. ريان شرقي (مانشستر سيتي): خطف الأنظار في موسمه الأول مع السيتزنس، وتميز أداؤه بالسرعة والمهارة، وساهم في 14 هدفا (سجل 10 وصنع 4). برناردو سيلفا (مانشستر سيتي): دائما ما كان يحظى بإشادة كبيرة من مدربه بيب غوارديولا، بفضل هدوئه ودوره القيادي ومستواه الكبير، يخوض الآن موسمه الأخير مع السيتي ولم يغب عن أي مباراة، سجل هدفين وصنع 4 في 32 مباراة. إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): يواصل المهاجم النرويجي هوايته في تسجيل الأهداف، إذ هز شباك المنافسين 23 مرة في 31 مباراة وأضاف إليها 7 تمريرات حاسمة، وهو ما يثبت أنه ليس مجرد هداف. ديكلان رايس (أرسنال): كان المرشح الأبرز طوال الموسم لكن الهزيمة أمام مانشستر سيتي أثرت على حظوظه وفق ما يرى موقع "غيف مي سبورت"، يعد رايس لاعبا محوريا ومهما في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، ساهم هذا الموسم بـ11 هدفا (سجل 7 وصنع 4) في 32 مباراة. برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): هو العنصر الأهم في تشكيلة اليونايتد، والمحرك الأول للفريق وصانع الفرص الأفضل دون منازع، لديه 18 تمريرة حاسمة ويطمح للوصول إلى 21 في المباريات الخمس المتبقية، وهو رقم قياسي، كما سجل 8 أهداف. فوزه بالجائزة رغم تقلبات نتائج فريقه هذا الموسم سيؤكد مكانته كأحد نجوم جيله.