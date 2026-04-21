صدارة ثلاثية بـ200 مليون يورو.. أغلى 20 لاعبا في العالم حاليا

أصدر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير المتخصص في بيانات كرة القدم، تحديثه الجديد لقائمة أغلى اللاعبين حول العالم وفيه يتشارك 3 لاعبين في الصدارة.

ويتواجد الثلاثي لامين جمال جوهرة برشلونة، وإيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي الهداف الحالي لريال مدريد، في قمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم وقيمة كل منهم 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

ورغم صغر سنه مقارنة بنظيريه هالاند (25 عاما) ومبابي (27 عاما)، إلا أن جمال (18 عاما) فرض نفسه واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم حاليا وشاركهما القمة.

أغلى 20 لاعبا في العالم حاليا

ويبتعد الثلاثي المذكور عن الثنائي بيدري غونزاليس وفينيسيوس جونيور لاعبي برشلونة وريال مدريد، اللذين يتقاسمان المركز الرابع بفارق 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار).

اللافت في التحديث الجديد أن عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، المتوج بجائزتي الكرة الذهبية الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم 2025، وجائزة الأفضل "ذا بيست" (The best) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن العام نفسه، يتواجد في ذيل القائمة.

وخلت قائمة أغلى 20 لاعبا في العالم حاليا، من اسم أي لاعب من الدوري الإيطالي، الذي يعد واحدا من بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

لاعبون تبلغ قيمتهم السوقية 100 مليون يورو وأكثر وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت":

الإسباني لامين جمال 18 عاما (برشلونة): 200 مليون يورو. النرويجي إيرلينغ هالاند 25 عاما (مانشستر سيتي): 200 مليون يورو. الفرنسي كيليان مبابي 27 عاما (ريال مدريد): 200 مليون يورو. الإسباني بيدري غونزاليس 23 عاما (برشلونة): 150 مليون يورو. البرازيلي فينيسيوس جونيور 25 عاما (ريال مدريد): 150 مليون يورو. الإنجليزي جود بيلينغهام 22 عاما (ريال مدريد): 140 مليون يورو. الفرنسي مايكيل أوليسي 24 عاما (بايرن ميونخ): 140 مليون يورو. الإنجليزي جمال موسيالا 23 عاما (بايرن ميونخ): 120 مليون يورو. الإنجليزي بوكايو ساكا 24 عاما (أرسنال): 120 مليون يورو. الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي 27 عاما (ريال مدريد): 120 مليون يورو. الإنجليزي ديكلان رايس 27 عاما (أرسنال): 120 مليون يورو. الإكوادوري مويسيس كايسيدو 24 عاما (تشلسي): 110 ملايين يورو. البرتغالي جواو نيفيز 21 عاما (باريس سان جيرمان): 110 ملايين يورو. الألماني فلوريان فيرتز 22 عاما (ليفربول): 110 ملايين يورو. الإنجليزي كول بالمر 23 عاما (تشلسي): 110 ملايين يورو. البرتغالي فيتينيا 26 عاما (باريس سان جيرمان): 110 ملايين يورو. الإسباني فيرمين لوبيز 22 عاما (برشلونة): 100 مليون يورو. المجري دومينيك سوبوسلاي 25 عاما (ليفربول): 100 مليون يورو. السويدي ألكسندر إيزاك 26 عاما (ليفربول): 100 مليون يورو. الفرنسي عثمان دمبيلي 28 عاما (باريس سان جيرمان): 100 مليون يورو.