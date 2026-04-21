القائمة السوداء لمواجهات حولت ملاعب كرة القدم إلى حلبات قتال

في ملاعب كرة القدم، المسافة بين الإبداع والوحشية تنهار في ثانية واحدة من الغضب. فالتاريخ لا يحفظ فقط أهداف بيليه أو سحر دييغو مارادونا، بل يخبئ في طياته ثقوبا سوداء تحولت فيها الملاعب من مسارح للفن إلى حلبات للقتال والعنف.

فمن "موقعة بوردو" التي أرسلت النجوم إلى المستشفيات في الثلاثينات، إلى "معركة سانتياغو" التي ولدت من رحمها البطاقات الملونة تحت وطأة اللكمات، وصولاً إلى "زلزال مينيرو 2026" الذي فجر الأرقام القياسية بـ 23 بطاقة حمراء، تثبت لنا الملاعب مراراً وتكراراً أن الساحرة المستدير تملك وجها مرعبا حين يقرر البشر استبدال العقل بالقوة، والكرة بالانتقام.

إليك أبرز المواجهات الدامية بين المنتخبات في تاريخ كرة القدم

1.معركة "هايبري" 1934 (إيطاليا ضد إنجلترا)

قبل ابتكار البطاقات، كانت هذه المباراة بمثابة "حرب استنزاف" بدنية.

السياق: إيطاليا كانت بطلة العالم، وإنجلترا تعتبر نفسها "سيدة اللعبة".

الأحداث: بدأت المباراة بكسر في قدم اللاعب الإيطالي "مونتي" بعد دقيقتين فقط. رد الإيطاليون بعنف مفرط أدى لكسر ذراع إيدي هابجود (قائد إنجلترا) وكسر أنف لاعب آخر.

المشهد الدرامي: انتهت المباراة والعديد من اللاعبين يضمدون جراحهم داخل الملعب، ووُصفت بأنها "ليلة تكسير العظام" في لندن.

2.موقعة "بوردو" 1938: صراع العظام (البرازيل ضد تشيكوسلوفاكيا)

في زمن لم تكن فيه البطاقات الملونة موجودة، كان العنف "جسدياً خالصاً".

الحصيلة: طُرد 3 لاعبين (رقم ضخم آنذاك)، ونُقل نجم تشيكوسلوفاكيا "أولدريتش نييدلي" إلى المستشفى بكسر في الساق، وزميله الحارس "بلانيكا" بكسر في الذراع.

3. معركة "برن" 1954: (المجر ضد البرازيل)

مباراة جمعت بين أمهر لاعبي العالم في ذلك الوقت، لكنها انتهت بكارثة.

الأحداث: لم يكتفِ اللاعبون بالعنف داخل الملعب، بل امتد الشجار إلى غرف الملابس واستُخدمت فيها زجاجات الصودا وسدادات الأحذية المعدنية "المسامير".

النتيجة: نُقل العديد من اللاعبين للعلاج من جروح قطعية، ووصفها الإعلام بأنها سقطة في تاريخ "المجر الذهبية".

إعلان

4. معركة "سانتياغو" 1962: "العار" المونديالي (تشيلي ضد إيطاليا)

وُصفت بأنها "أقذر وأبشع مباراة في تاريخ كأس العالم".

الأحداث: لكمات مباشرة، ركلات في الوجه، وتدخل للشرطة المسلحة أربع مرات لفض الاشتباكات.

الأثر التاريخي: كانت سبباً في ابتكار نظام البطاقات الملونة؛ حيث استلهم الحكم الإنجليزي "كين أستون" الفكرة من إشارات المرور بعد أن عجز عن السيطرة على اللاعبين بالكلام.

5. "حرب كرة القدم" 1969: (السلفادور ضد هندوراس)

هذه ليست مجرد استعارة، بل كانت مباراة أشعلت حرباً حقيقية بين دولتين.

السبب: تصفيات كأس العالم 1970. التوترات الحدودية والسياسية انفجرت في الملعب بعد فوز السلفادور.

النتيجة: اندلع نزاع مسلح استمر لعدة أيام وأسفر عن آلاف الضحايا. تظل هذه المواجهة المثال الأكثر مأساوية لكيفية تحول الرياضة إلى وقود للصراعات السياسية.

6. معركة "نورنبرغ" 2006: حرب البطاقات (البرتغال ضد هولندا)

في ثمن نهائي مونديال ألمانيا، شهد العالم "مجزرة" تحكيمية وفنية.

الحصيلة: 16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء.

المشهد: تحولت المباراة إلى سلسلة من التدخلات الانتقامية المتعمدة، لدرجة أن الكاميرات التقطت المطرودين من الفريقين وهم يجلسون معاً بجانب الملعب في مشهد سريالي يعكس حجم الفوضى.

أبرز المواجهات الدامية بين الأندية في تاريخ كرة القدم

1. موقعة "مينيرو" 2026: (كروزيرو ضد أتلتيكو مينيرو)

تعد هذه المواجهة بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو هي الأحدث والأكثر وحشية في العصر الحالي.

الحصيلة: رقم قياسي تاريخي بـ 23 بطاقة حمراء.

السبب: استفزازات من الحارس "إيفرسون" أدت إلى شجار جماعي شارك فيه اللاعبون والبدلاء والأجهزة الفنية، مما اضطر الحكم لانتظار هدوء الأوضاع وإشهار البطاقات داخل غرف الملابس لتجنب الفوضى الأمنية.

2.معركة "مانشستر" 1990 (مانشستر يونايتد ضد أرسنال)

حتى في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، وقعت صدامات غيرت قوانين الانضباط.

الأحداث: مشاجرة جماعية ضمت 21 لاعباً داخل الملعب (باستثناء حارس أرسنال ديفيد سيمان).

العقوبة التاريخية: كانت المرة الأولى التي يتم فيها خصم نقاط من أرصدة الأندية (نقطتين من أرسنال ونقطة من يونايتد) بسبب سوء سلوك اللاعبين، وهو قرار هز أركان الكرة الإنجليزية حينها.

3. نهائي كأس ملك إسبانيا 1984: (برشلونة ضد أتلتيك بيلباو)

تُعرف بـ "معركة سانتياغو برنابيو" المحلية، وكان بطلها دييغو مارادونا.

الشرارة: تدخلات عنيفة من لاعبي بيلباو طوال المباراة ضد مارادونا. مع صافرة النهاية، انفجر الأسطورة الأرجنتيني وبدأ بركل ولكم لاعبي الخصم بطريقة "كونغ فو".

المشهد: تحول الملعب إلى حلبة مصارعة أمام أعين الملك خوان كارلوس، وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لمارادونا بقميص برشلونة قبل رحيله إلى نابولي.

4. "موقعة غلاسغو" 1967: (سيلتيك ضد راسينغ كلوب)

في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، تحولت كرة القدم إلى "مطاردات بوليسية".

الأحداث: شهدت مباريات الذهاب والإياب واللقاء الفاصل عنفاً غير مسبوق. في المباراة الفاصلة في أوروغواي، طُرد 6 لاعبين (4 من سيلتيك و2 من راسينغ).

المشهد الدرامي: رفض بعض اللاعبين المطرودين مغادرة الملعب، مما استدعى تدخل شرطة مكافحة الشغب للقبض عليهم وإخراجهم بالقوة، وسط وابل من الحجارة والمقذوفات من المدرجات.