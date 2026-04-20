وفاة مصارع أمريكي شهير في ظروف غامضة

توفي المصارع الأمريكي مارك هيلدريث الشهير باسم "فان هامر" بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 66 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن هيلدريث فارق الحياة دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة حتى الآن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تشريح الجثة في وقت قريب جدا.

وأعلن المصارع الأمريكي الأسبق مارك ميرو خبر وفاة هامر بقوله "بقلوب مثقلة بالحزن أشارككم نبأ رحيل صديقنا العزيز مارك هيلدريث، المعروف لدى الكثيرين باسم فان هامر".

وأضاف "في الوقت الحالي ما زلنا ننتظر معرفة سبب الوفاة، ريثما يتم إجراء التشريح".

وتابع "كان مارك مقاتلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد واجه تحديات عديدة في حياته، لكنه كان يتمتع بروح صمود مذهلة، كان دائما يجد طريقا للنهوض والمضي قدما والاستمرار. لدي الكثير من الذكريات الرائعة معه التي سأحملها معي إلى الأبد".

وختم ميرو "أتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه وجماهيره التي دعمته طوال مسيرته. ارقد بسلام يا صديقي، ستبقى في الذاكرة دائما".

وكان الراحل هامر قد بدأ مسيرته في عالم المصارعة عام 1991 وانضم في العام نفسه إلى اتحاد "دبليو سي دبليو" (WCW) واستمر معه لمدة 9 سنوات.

كما خاض نزالات في فئة الوزن الثقيل لفترة قصيرة مع "دبليو دبليو إي" (WWE)، لكن نجاحاته الأكبر كانت مع الأولى تمكن خلالها من تحقيق انتصارات على مصارعين بارزين مثل ميك فولي، كيفن ناش، ستون كولد ستيف أوستن.