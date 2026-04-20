موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد نادي برشلونة لخوض اختبار جديد في مشواره بالدوري الإسباني، حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره سيلتا فيغو، في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما، الأربعاء المقبل، لحساب منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو الأربعاء المقبل 22 إبريل/نيسان الجاري.

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو على الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف (23:30) بتوقيت الإمارات، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

beIN SPORTS HD 1

كما يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

برشلونة يخطط لتمديد عقد فليك

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية، أن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني يخطط لتمديد عقد مدربه هانسي فليك.

وبحسب التقرير، سيقدم برشلونة لفليك عرضا يمتد حتى يونيو/حزيران 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي، علما بأن عقده الحالي من المقرر أن ينتهي في الشهر نفسه من عام 2027.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، يعتقد فليك (61 عاما) أن برشلونة سيكون النادي الأخير في مسيرته الكروية، كما أنه لا يرغب في الالتزام بعقد طويل الأمد.

وانضم فليك إلى برشلونة في يوليو/تموز عام 2024، وفاز معه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي. ويقترب الفريق حاليا من الدفاع عن لقبه المحلي بنجاح، حيث يتربع على قمة الترتيب حاليا، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.