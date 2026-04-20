مباراة الأهلي القطري ضد النصر السعودي في نصف نهائي أبطال آسيا 2.. الموعد والقنوات الناقلة

ضرب الأهلي القطري موعدا ساخنا مع النصر السعودي في المربع الذهبي من دوري أبطال آسيا 2 أملا في حصد مقعد بالمباراة النهائية للمسابقة القارية.

وتأهل فريق الأهلي القطري إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه، مساء الأحد، على نادي الحسين الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت بمدينة دبي الإماراتية.

وسجل ثلاثية الأهلي إيريك أكسبوسيتو في الدقيقة (2)، ويوليان دراكسلر في الدقيقة (65)، وميشيل فلاب في الدقيقة (90+7) من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الحسين الأردني يوسف غاشي في الدقيقة (21).

بهذه النتيجة ضرب الأهلي موعدا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على الملعب ذاته، مع نادي النصر السعودي المتأهل على حساب الوصل الإماراتي برباعية دون رد.

موعد مباراة الأهلي القطري ضد النصر السعودي في نصف نهائي أبطال آسيا 2

تقام مباراة الأهلي القطري ضد النصر السعودي، الأربعاء المقبل، 22 أبريل/نيسان الجاري، على ستاد زعبيل في دبي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء (19:00) بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القطري ضد النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2

تذاع مباراة الأهلي القطري والنصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عبر قنوات بي إن سبورتس وكذلك قنوات الكأس.

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية قبل المباراة بساعات، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة وملخص شامل لها.

النصر السعودي تأهل على حساب الوصل الإماراتي

وكان نادي النصر السعودي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم بعد فوزه (4-0) على الوصل الإماراتي، مساء الأحد، على ستاد زعبيل في دبي، بدور الثمانية لمنطقة الغرب في المسابقة القارية.

وافتتح النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 11، فيما أضاف إينيغو مارتينيز وعبد الإله العمري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و26، في حين أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 80.