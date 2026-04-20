مستشفى سبيتار القطري شريك طبي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين رسميا، اختيار مستشفى سبيتار القطري، الرائد عالميا في جراحة العظام والطب الرياضي، شريكا طبيا رسميا لكافة بطولات الأندية الكبرى والعديد من بطولات المنتخبات الوطنية حتى يونيو/حزيران 2029.

وتأتي هذه الشراكة لتعزز مسيرة التعاون الطويل بين الطرفين، حيث كان للمستشفى، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، دور محوري في تقديم الرعاية الطبية خلال بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بالإضافة إلى كونه مركزا طبيا معتمدا من الاتحاد القاري وشريكا رئيسيا في مؤتمراته الطبية المتخصصة.

وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "إن شراكة الاتحاد الآسيوي مع مركز سبيتار الطبي هي أكثر من مجرد تعاون؛ إنها ركيزة أساسية لصحة ورفاهية رياضيينا في جميع أنحاء القارة".

وأضاف "من خلال تجديد وتوسيع علاقتنا، نرسخ أعلى المعايير العالمية للرعاية الطبية هنا في آسيا، ويسعدنا أن نرحب رسميا بشريك موثوق به وثابت كهذا في عائلة داعمينا العالمية".

وأكد خالد علي المولوي، المدير العام بالإنابة لمركز سبيتار "تستند شراكة أسبيتار مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى علاقة طويلة الأمد، وقيمة مبنية على الثقة المتبادلة والأهداف المشتركة".

وأضاف "يعكس هذا التزامنا المشترك بالارتقاء بصحة الرياضيين، وتعزيز التعليم الطبي، ودعم البحوث في طب كرة القدم".