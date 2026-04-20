مباريات أرسنال ومانشستر سيتي المتبقية في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

انحصر الصراع على لقب البريميرليغ بين أرسنال ومانشستر سيتي (رويترز)
Published On 20/4/2026

نستعرض المباريات ⁠المتبقية للمتنافسيْن الرئيسييْن على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ⁠فوز مانشستر سيتي على أرسنال أمس الأحد.

وأشعل مانشستر سيتي سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه أرسنال، في قمة مباريات المرحلة الـ33 للبريميرليغ.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال، الذي لا يزال متصدرا للمسابقة، لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لا يزال لديه مباراة مؤجلة ستجعله يعادل نقاط المتصدر حال فوزه فيها.

وفي ما يلي موقف أرسنال ومانشستر سيتي والمباريات المتبقية لهما في البريميرليغ:

أرسنال (خاض 33 ⁠مباراة ولديه 70 نقطة ويبلغ فارق الأهداف +37) ومبارياته المتبقية كالتالي:

السبت 25 أبريل/نيسان:

  • يلعب أرسنال على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد

السبت 2 ‌مايو/أيار:

  • أرسنال على ملعبه ضد فولهام

الأحد 10 مايو/أيار:

  • أرسنال خارج أرضه أمام وست هام يونايتد

الأحد 17 مايو/أيار:

  • أرسنال على أرضه أمام بيرنلي

الأحد 24 مايو/⁠أيار:

  • أرسنال خارج أرضه ضد ⁠كريستال بالاس
epa12900844 Arsenal's Martin Zubimendi (L), Gabriel Martinelli, and Martin Odegaard (R) react during the English Premier League match Manchester City against Arsenal FC, in Manchester, Britain, 19 April 2026.
أرسنال ما يزال صاحب الأفضلية في الصراع على اللقب (الأوروبية)

مانشستر سيتي (خاض 32 مباراة ولديه 67 نقطة ويبلغ فارق الأهداف +36) ومبارياته المتبقية كالتالي:

الأربعاء 22 أبريل ⁠نيسان:

  • يلعب مانشستر سيتي خارج أرضه أمام بيرنلي

الاثنين ⁠4 مايو/أيار:

  • سيتي ⁠خارج ملعبه أمام إيفرتون

السبت 9 مايو/أيار:

  • سيتي على أرضه أمام برنتفورد
epa12900867 Players of Manchester City celebrate winning after the English Premier League match Manchester City against Arsenal FC, in Manchester, Britain, 19 April 2026.
الفوز على أرسنال عزز آمال سيتي في اللقب (الأوروبية)

الأحد 17 مايو/أيار:

  • سيتي ‌خارج ملعبه أمام بورنموث

الجمعة 22 مايو/أيار:

  • سيتي على ملعبه أمام ‌كريستال ‌بالاس

الأحد 24 مايو/أيار:

  • سيتي على أرضه أمام أستون فيلا
المصدر: الجزيرة
