كيف سيُحسم لقب البريميرليغ إذا تعادل السيتي وأرسنال بالنقاط والأهداف؟

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد الفوز الثمين الذي حققه مانشستر سيتي على أرسنال، وهي نتيجة سيكون لها تأثير كبير على مستقبل المسابقة في الجولات الخمس المتبقية.

وفاز مانشستر سيتي أمس على أرسنال 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد بقمة الجولة الـ33 من البريميرليغ، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 3 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة "للسيتيزنز".

ورفع السيتي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بينما تجمّد رصيد الغانرز عند 70 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية الدوري الإنجليزي.

كيف يحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

وإذا فاز مانشستر سيتي وأرسنال في جميع مبارياتهما المتبقية فإنهما سيصلان إلى النقطة 85، ما يعني أن حسم اللقب سيتأخر حتى الجولة الأخيرة المقررة يوم 24 مايو/أيار.

حينها سيتم حسم اللقب بالنظر إلى فارق الأهداف (المسجّلة والمستقبلة) وفق ما ذكر موقع "ذا أثلتيك" (The Athletic) البريطاني، علما أن الفارق يصب حاليا في صالح أرسنال بفارق هدف وحيد.

وأشار الموقع إلى أن أي تعادلات أو هزائم لأي من الفريقين من شأنه أن يعجّل بحسم اللقب في وقت أبكر.

سيناريوهات أخرى محتملة

كما ذُكر أعلاه، ففي حال أنهى أرسنال ومانشستر سيتي الموسم متساويين في النقاط، فإن المعيار الأول لحسم اللقب هو فارق الأهداف.

لكن وفي حال استمرار تساويهما في فارق الأهداف، سيتم اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة لحسم اللقب، وحاليا يتفوق السيتي على أرسنال (65 مقابل 63)، وفق ما ذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

أما إذا استمر التعادل في جميع هذه المعايير، فسيتم حينها اللجوء إلى المواجهات المباشرة بينهما وهو ما يصب في صالح السيتي الذي فاز في مجموع المباراتين (3-2).

المباريات المتبقية لأرسنال في الدوري الإنجليزي:

أرسنال – نيوكاسل يونايتد.

أرسنال – فولهام.

وست هام يونايتد – أرسنال.

أرسنال – بيرنلي.

كريستال بالاس – أرسنال.

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

بيرنلي – مانشستر سيتي.

إيفرتون – مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي – برينتفورد.

بورنموث – مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي – كريستال بالاس.

مانشستر سيتي – أستون فيلا.

التعثر ممنوع

ويدرك الفريقان أن أي تعثر قادم سيكون حاسما للغاية وقد يكون له تداعيات نفسية أكثر منها فنية، فالسيتي يمر حاليا بفترة قوية على عكس أرسنال المهتز الذي خسر آخر مباراتين بالبريميرليغ.

ولعل أصعب مباريات أرسنال هما مواجهة نيوكاسل يونايتد على أرضه، ثم الخروج لملعب وست هام يونايتد الذي يقاتل على تفادي الهبوط.

أما مانشستر سيتي فسيواجه إيفرتون خارج أرضه وهو في حالة جيدة إضافة إلى مباراة صعبة أمام بورنموث الذي هزم أرسنال مؤخرا، كما أن مباراته الأخيرة ستكون على أرضه ضد أستون فيلا أحد فرق المربع الذهبي.

وبالنظر إلى هذه المعطيات يمكن القول إن موعد حسم اللقب "غير قابل للتنبؤ".

كم مرة حسم اللقب في اليوم الأخير؟ ومتى يُسلّم الكأس؟

منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز بحلته الجديدة موسم 1992-1993، حُسم اللقب في الجولة الأخيرة 10 مرات، وكان الفريق المتصدر دائما هو من يحتفل في النهاية برفع الكأس.

وشمل ذلك تتويج مانشستر سيتي على حساب أرسنال بالذات وذلك بموسم 2023-2024، عندما حسم السيتزينس اللقب في اليوم الأخير بفوزه على وست هام يونايتد 3-1، منهيا الموسم المذكور بـ91 نقطة.

ويُسلّم درع الدوري الإنجليزي الممتاز للفريق الفائز بعد آخر مباراة له على أرضه في الموسم إلا إذا تم حسم اللقب في الجولة الأخيرة، حينها يتم تسليمه بعد نهاية تلك المباراة سواء كانت على أرضه أو خارجها.

وفي هذه الحالة تُوضع نسختان متطابقتان من الكأس في الملاعب التي تلعب فيها الفرق المتنافسة على اللقب، ويتم تجهيز منصات احتفال متطابقة وعروض نارية في كل ملعب بالإضافة إلى 40 ميدالية للفائزين، ويتم نقش اسم الفائز على الكأس بعد التتويج.