فيغو يختار نجم بايرن ميونخ للفوز بالكرة الذهبية 2026

رأى النجم البرتغالي السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لويس فيغو أن الفرنسي مايكل أوليسي جناح نادي بايرن ميونخ الألماني من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "هذا العام" عقب تألقه اللافت أمام النادي الملكي في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وقال الدولي البرتغالي السابق الفائز بالجائزة المرموقة في عام 2000، قبل حفل توزيع جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في مدريد "إنه لاعب مذهل، صنع الفارق في هذه المواجهة (أمام ريال مدريد)".

وأضاف "إنه يقدم موسما استثنائيا، ويُعد من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، ليس في المستقبل بل بدءا من هذا العام".

وأردف فيغو "أعتقد أنها مفاجأة جميلة، ليس فقط على المستوى الفردي، بل أيضا لما يقدمه لفريقه. بالنسبة لكل المشجعين وعشاق كرة القدم الجميلة، من الممتع مشاهدته يلعب".

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال أوليسي إلى النادي الملكي، أقر فيغو بأن الصفقة ستكون "صعبة".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مسؤولي بايرن أغلقوا الباب بوضوح أمام هذا الاحتمال، مشيدا بالنادي الألماني لرهانه على الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما (15 مباراة دولية و4 أهداف).