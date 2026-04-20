رياضة|الدوري الفرنسي|فرنسا

إصابة فيتينيا تضع إنريكي في مأزق قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة

حفظ

فيتينيا يتعرض للإصابة قبل أسبوع من المواجهة بين سان جيرمان وبايرن ميونخ (الفرنسية)
Published On 20/4/2026

يعاني البرتغالي فيتينيا من إصابة في قدمه اليمنى قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

وفي بيان عبر حسابه على منصة إكس (X) اليوم الإثنين، أعلن سان جيرمان غياب لاعب وسطه البرتغالي فيتينيا حتى نهاية الأسبوع الجاري على أقل تقدير، إثر إصابته بـ"التهاب في كعبه الأيمن" خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أولمبيك ليون بنتيجة (2-1)، أمس الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

list of 2 itemsend of list

وقال نادي العاصمة الفرنسية: "سيواصل فيتينيا العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم إجراء تقييم إضافي في نهاية الأسبوع".

وسيغيب لاعب الوسط عن المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين ضد نانت، الأربعاء المقبل، التي ستقام على ملعبه، إذ تحظى بأهمية كبيرة لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بما أنه يتقدم في الصدارة بفارق نقطة فقط على لانس، وذلك قبل أن يتوجه لملاقاة أنجيه السبت المقبل.

ويحوم الشك بشأن قدرة فيتينيا على التعافي في الوقت المناسب لموقعة الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال على ملعب "بارك دي برانس".

ورغم الخسارة أمام ليون، ما زال سان جيرمان يتربع على قمة جدول الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه لانس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

المصدر: الجزيرة + وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان