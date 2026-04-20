إصابة فيتينيا تضع إنريكي في مأزق قبل مواجهة بايرن ميونخ الحاسمة

يعاني البرتغالي فيتينيا من إصابة في قدمه اليمنى قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة بين فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب وبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

وفي بيان عبر حسابه على منصة إكس (X) اليوم الإثنين، أعلن سان جيرمان غياب لاعب وسطه البرتغالي فيتينيا حتى نهاية الأسبوع الجاري على أقل تقدير، إثر إصابته بـ"التهاب في كعبه الأيمن" خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أولمبيك ليون بنتيجة (2-1)، أمس الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقال نادي العاصمة الفرنسية: "سيواصل فيتينيا العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم إجراء تقييم إضافي في نهاية الأسبوع".

وسيغيب لاعب الوسط عن المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين ضد نانت، الأربعاء المقبل، التي ستقام على ملعبه، إذ تحظى بأهمية كبيرة لفريق المدرب الإسباني لويس إنريكي بما أنه يتقدم في الصدارة بفارق نقطة فقط على لانس، وذلك قبل أن يتوجه لملاقاة أنجيه السبت المقبل.

ويحوم الشك بشأن قدرة فيتينيا على التعافي في الوقت المناسب لموقعة الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونخ في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال على ملعب "بارك دي برانس".

ورغم الخسارة أمام ليون، ما زال سان جيرمان يتربع على قمة جدول الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه لانس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.