بند سري ومشروع جديد.. كواليس تحرك ريال مدريد لإعادة مورينيو

تصدر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، عناوين الصحافة الإسبانية بعدما عاد اسمه يتردد بقوة لتدريب ريال مدريد مرة أخرى.

وأصبح مورينيو (63 عاما) من بين المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل 2026-2027، بحسب صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية.

وقدّم ريال مدريد أداء متباينا هذا الموسم وبسببه يقترب من الخروج بلا ألقاب كبرى للمرة الثانية على التوالي، وهو ما دفع الرئيس فلورنتينو بيريز إلى التحرك لبدء مشروع جديد مع مدرب صاحب خبرة.

هل يعود مورينيو لريال مدريد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو ليس المدرب المرشح الوحيد لخلافة المدرب ألفارو أربيلوا، لكنه يعد الأبرز في الفترة الراهنة خاصة وأنه من المدربين "المفضلين" لبيريز.

ومع ذلك، لم يتم أي تواصل بين ريال مدريد ومورينيو لمعرفة موقف الأخير من العودة للنادي الملكي، أو حتى جس نبضه عن إمكانية رحيله عن بنفيكا بنهاية الموسم الحالي، وفق ما أكدته صحيفتا سبورت وريكورد (Record) البرتغالية.

موقف مورينيو

وأوضح مورينيو في مؤتمره الصحفي الأخير أنه لا ينوي الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي، وقد أظهر في عدة مناسبات التزامه مع النادي البرتغالي.

لكن وبحسب مقرّبين منه، فإن المدرب البرتغالي "سيفكر في الأمر" إذا تلقى عرضا من ريال مدريد لتولي قيادة الفريق.

ويركّز "السبيشل ون" حاليا على إنهاء الموسم مع بنفيكا بأفضل طريقة ممكنة في الدوري البرتغالي، وفيه يحتل المركز الثاني مؤقتا برصيد 72 نقطة، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن بورتو المتصدر، قبل 4 جولات من نهاية الدوري البرتغالي.

وتحت قيادة مورينيو لم يتعرض بنفيكا لأي هزيمة في الدوري المحلي هذا الموسم، إذ فاز الفريق في 21 مباراة وتعادل في 9 أخرى.

ويرتبط مورينيو مع بنفيكا بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2027 لكنه يتضمن بندا يسمح بفسخه هذا الصيف إذا رغب أحد الطرفين بذلك، ما يعني إمكانية رحيله مجانا.

مشوار مورينيو مع ريال مدريد

وسبق لمورينيو أن قاد ريال مدريد لمدة 3 مواسم في الفترة ما بين 2010 حتى 2013، قاد خلالها الفريق في 178 مباراة بجميع البطولات.

وفاز ريال مدريد مع مورينيو في 127 مباراة وتعادل في 28 مقابل 23 خسارة، وتُوج معه بـ3 ألقاب هي الدوري الإسباني (1)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الإسباني (1).

وشددت صحيفة سبورت على أن ريال مدريد بدأ بالفعل التحرك للعثور على مدرب كبير للموسم المقبل، وهو ما سيكون التغيير الأول والأكثر شيوعا في هيكل الفريق المتوقع أن يشهد سوق انتقالات نشطة سواء على صعيد التعاقدات أو الرحيل.