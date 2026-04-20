شاهد.. "كعب" سحري من جوهرة ريال مدريد يحيي هدف رابح ماجر

سجل النجم الصاعد لفريق ريال مدريد تحت 19 عاما جاكوبو أورتيغا هدفا رائعا في شباك كلوب بروج البلجيكي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب 2026 في لوزان السويسرية ليعيد إلى الأذهان ذكريات الأسطورة الجزائري رابح ماجر.

وتوج ريال مدريد باللقب عقب فوزه بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1).

واستقبل أورتيغا كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وبدلا من التسديد التقليدي، فاجأ حارس الفريق البلجيكي والدفاع بلمسة ساحرة بـ"كعب القدم"، واضعا الكرة في الشباك بمهارة فائقة جسدت الثقة والبراعة الفنية التي يتمتع بها خريجو أكاديمية "لا فابريكا".

هذا الهدف "الماجري" لم يمنح الميرينغي التقدم في النتيجة فحسب، بل أعاد إلى الواجهة الهدف الشهير بالكعب الذي سجله الدولي الجزائري لاعب بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني في نهائي كأس أوروبا 1987.