اشتباكات عنيفة بين مشجعين تلغي مباراة في باراغواي (فيديو)

ذكرت الشرطة المحلية في بيان أن اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة تسببت في إلغاء مباراة أولمبيا وسيرو بورتينو في دوري باراغواي لكرة القدم التي كانت مقررة أمس الأحد في العاصمة أسونسيون.

وقالت الشرطة إن "مجموعة من مشجعي سيرو بورتينو ارتكبت" أعمال العنف مما تسبب في تعليق المباراة قبل نصف ساعة من انطلاقها لأسباب أمنية.

وأضاف البيان: "ردا على هذه الأحداث، تحرك ضباط الشرطة على الفور لاستعادة النظام وضمان سلامة الحضور".

وأشارت السلطات إلى أن التحقيق جار لتحديد هوية المسؤولين.

وقالت الشرطة: "سيُسلم الجناة إلى مكتب المدعي العام لمواجهة عقوبات رادعة وسيُمنعون من حضور الأحداث الرياضية".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة من بينها سقوط عنصر شرطة وفقدانه الوعي جراء التراشق بين الجماهير فوق المدرجات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ومع اشتداد الفوضى في المدرجات، حاول بعض المشجعين اللجوء إلى أرضية الملعب، بعد أن هجرها اللاعبون.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نُقل نحو 20 مصابا إلى المستشفى، من بينهم امرأة حامل في شهرها الثامن عانت من صعوبة في التنفس بعد استنشاقها الغاز المسيل للدموع، كما تلقى شاب يبلغ من العمر 20 عاما العلاج لاحتمال إصابته بطلق ناري.