رسالة حازمة من حكيمي لإندريك بعد موقعة ليون وسان جيرمان

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم مشادات كلامية لفتت الأنظار، بطلها النجم المغربي أشرف حكيمي والواعد البرازيلي إندريك، وذلك على خلفية احتفال الأخير بهدف التقدم أمام جماهير العاصمة الفرنسية.

وقاد الشاب البرازيلي إندريك، المعار من ريال مدريد، فريقه أولمبيك ليون لتحقيق انتصار ثمين على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1.

ولم ينتظر المهاجم صاحب الـ 19 عاما سوى ست دقائق ليهز الشباك بتسديدة يسارية صاروخية سكنت المرمى الباريسي، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني، مؤكدا استعادته لبريقه بعد فترة من تراجع الأداء.

وعقب تسجيله الهدف الأول، توجه إندريك مباشرة نحو مدرجات جماهير باريس سان جيرمان للاحتفال بطريقة اعتبرها لاعبو الفريق المضيف "مستفزة". هذا التصرف دفع المدافع المغربي أشرف حكيمي للتدخل سريعا وتوجيه انتقادات لاذعة للبرازيلي، مطالبا إياه بالهدوء واحترام الخصم.

وأوضح أشرف حكيمي في تصريحاته بعد المباراة نقلها موقع "كادينا سير": "لماذا طلبت منه الهدوء؟ هذه أمور تحدث في كرة القدم. أردت أن يظل فريقي في حالة تركيز كاملة، وأن تتوقف تلك التصرفات التي تستهدف جماهيرنا. إندريك لاعب جيد، لكن عليه التركيز على لعب كرة القدم فقط؛ فعندما يقوم بأشياء لا علاقة لها باللعبة، فإن ذلك يزعجني، خاصة ونحن متأخرون في النتيجة".

ومنذ انضمامه إلى ليون بحثا عن الدقائق التي افتقدها مع ريال مدريد، نجح إندريك في وضع بصمته بوضوح، إذ ساهم في 13 هدفا (سجل 7 أهداف وصنع 6) خلال 17 مباراة.

وعلى الرغم من البداية الصاعقة للبرازيلي في الدوري الفرنسي (5 أهداف في أول 5 مباريات) ثم دخوله في مرحلة "صيام" تهديفي، فإن أداءه أمام باريس سان جيرمان يفتح صفحة جديدة من التوقعات حول موهبته الفذة وقدرته على حسم المباريات الكبرى.

إعلان

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة "الليغ 1" برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليون الثالث.