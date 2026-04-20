بونوتشي يحدد "المنقذ" الوحيد لمنتخب إيطاليا

قال المدافع الدولي السابق ليوناردو بونوتشي إنه يحلم بتولي الإسباني بيب غوارديولا مهمة الإشراف على منتخب بلاده إيطاليا من أجل "انطلاقة جديدة"، بعد فشل التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا.

وقال مدافع يوفنتوس وميلان السابق – الاثنين – في مدريد على هامش حفل توزيع جوائز لوريوس الرياضية إنه "إذا أردنا فعلا البدء من الصفر" فيجب التعاقد مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف عن "إمكانية التعاقد مع بيب غوارديولا" أن "وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكل ما نُفذ في الماضي".

وقدم جينارو غاتوزو استقالته من تدريب منتخب إيطاليا عقب الخسارة أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وللمرة الثالثة تواليا، سقطت إيطاليا في الملحق الأوروبي وغابت عن كأس العالم التي أحرزت لقبها أربع مرات، آخرها عام 2006 في ألمانيا.

وأقر بونوتشي، الفائز مع المنتخب بكأس أوروبا صيف 2021، بأن التعاقد مع المدرب الإسباني "أمر صعب جدا، لكن الحلم في هذه المرحلة لا يكلف شيئا"، داعيا إلى إعادة بناء كرة القدم الإيطالية.

وقال إن "المنتخب الحالي، إذا قارنته بمنتخبنا الذي فاز بكأس أوروبا… فهو متفوق بلا شك من الناحية الفنية ومستوى المواهب"، لكن "ما ينقصه هو درجة من النضج على مستوى القيادة والشخصية، لأن هذا ما يصنع الفارق في المباريات الحاسمة".

وأضاف بونوتشي (38 عاما): "آمل أن يكون هذا الإخفاق للمنتخب الإيطالي نقطة انطلاق جديدة".

ومنذ انضمامه إلى "الأتزوري" في 3 مارس/آذار 2010، خاض المدافع الصلب 121 مباراة وسجل 8 أهداف.