بعد "نكبة" 2001.. هل ينجح هاجي في ولايته الثانية مع منتخب رومانيا؟

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول إلى النجم والأسطورة السابق جورجي هاجي، وذلك خلفا للمدرب الراحل ميرسا لوسيسكو الذي توفي في 7 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال الاتحاد في بيان: "نعلن تعيين جورجي هاجي، اللاعب الأكثر تمثيلا للمنتخب الروماني في تاريخ كرة القدم، مدربا للفريق الأول.

وأوضح أن هاجي وقع عقدا للمشاركة في الدورتين التأهيليتين القادمتين، بهدف إعادة المنتخب الوطني إلى مصاف نخبة كرة القدم العالمية".

ويتولى أسطورة الكرة الرومانية السابق، البالغ من العمر 61 عاما، فترته الثانية على رأس القيادة الفنية لمنتخب بلاده بعد فترة ولايته الأولى التي امتدت من 1 سبتمبر/أيلول إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني في العام 2001.

وحينها، جرى تعيين هاجي مباشرة بعد اعتزاله اللعب، في أول تجربة تدريبية له، لكنه لم يستمر سوى ثلاثة أشهر، خصوصا مع فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2002 بعد التعادل 1-2 و1-1 في مباراة فاصلة مع سلوفينيا.

ويُعد هادجي، لاعب الوسط السابق الذي اشتهر بقدمه اليسرى السحرية، من أبرز نجوم كرة القدم الرومانية، إذ خاض 124 مباراة دولية وتأهل مع منتخب بلاده بصفته قائدا له إلى ربع نهائي كأس العالم 1994.

وفي مسيرته التدريبية، أدار هاجي العديد من الأندية المحلية هي؛ بولي تيميسوارا، وستيوا بوخارست، وفيتورول كونستانتا، وفارول كونستانتا، كما شارك في تدريب ناديي بورصة سبور، وغلطة سراي التركيين.

كما يتضمن سجل إنجازات هاجي التدريبي لقبين (إف سي فيتورول وفارول)، وكأس رومانيا (إف سي فيتورول)، وكأس السوبر الروماني (إف سي فيتورول) وكأس تركيا (غلطة سراي).

ويخلف هاجي ميرسيا لوسيسكو، الذي انتهى عقده في 2 أبريل/نيسان الجاري، الذي نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل في 29 مارس/آذار الماضي إثر شعوره بوعكة صحية خلال جلسة فنية قبل حصة تدريبية للمنتخب الوطني.

ويوم 7 أبريل/نيسان، توفي لوسيسكو عن عمر ناهز 80 عاما في مستشفى بالعاصمة بوخارست.

ولم تتأهل رومانيا إلى كأس العالم منذ عام 1998، وقد أخفقت مجددا في بلوغ نسخة 2026 بعد خسارتها أمام تركيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي (0-1) في 26 مارس/آذار.