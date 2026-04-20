5 نجوم على أعتاب الرحيل عن برشلونة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لغربلة شاملة لصفوفه قبيل انطلاق موسم 2026-2027، في خطوة تشير إلى نهاية حقبة وبداية فصل جديد بملامح مختلفة.

ووفقا لتقارير إعلامية وتوجهات الإدارة الفنية بقيادة الألماني هانزي فليك، فإن الإخفاق الأخير في دوري أبطال أوروبا عجل بقرار إعادة هيكلة "البلاوغرانا" للعودة إلى منصات التتويج.

خماسي "الرحيل المنتظر" من قلعة كامب نو

تتقاطع العوامل المالية، وتراجع الأداء البدني، وانتهاء العقود لتضع خمسة أسماء بارزة خارج حسابات النادي الكتالوني الموسم المقبل:

روبرت ليفاندوفسكي (المهاجم المخضرم): رغم امتلاكه عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2026، إلا أن غياب بوادر التجديد يفتح الباب أمام رحيله. ويثير تقدمه في السن وتزايد مشاكله البدنية مؤخرا شكوكا حول قدرته على قيادة هجوم الفريق في مشروعه الجديد، رغم سجله التهديفي الحافل.

أندرياس كريستنسن (قلب الدفاع): تعقدت وضعية المدافع الدنماركي بسبب إصابة الركبة الأخيرة ومطالبه التعاقدية؛ إذ ينتهي عقده هذا الصيف، وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى رفضه العرض الأول للتجديد، مما يجعله مرشحا بقوة للمغادرة مجانا.

فرينكي دي يونغ (مايسترو الوسط): يمثل النجم الهولندي معضلة لبرشلونة؛ فمن الناحية الفنية يعد ركيزة لا غنى عنها، لكن راتبه المرتفع لا يتماشى مع سياسة النادي المالية الحالية. وقد يضطر النادي لبيعه لتوفير سيولة مالية تتيح له إبرام صفقات جديدة.

ماركوس راشفورد (المعار من مانشستر يونايتد): لم ينجح النجم الإنجليزي في تثبيت أقدامه داخل منظومة فليك. ورغم ما يمتلكه من سرعة، فإن مردوده المتذبذب دفع الإدارة لصرف النظر عن تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار).

مارك كاسادو (خريج "لاماسيا"): رغم الآمال التي عقدت عليه، فشل الشاب كاسادو في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل المدرب الألماني، ويبدو أن قلة دقائق المشاركة ستقوده للبحث عن تجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي.

وتعكس هذه التحركات رغبة برشلونة في تبني إستراتيجية توازن بين تجديد الأجيال والاستدامة المالية. ويسعى النادي من خلال التخلص من الأعباء المالية المتمثلة في الرواتب المرتفعة، والاعتماد على دماء شابة، إلى بناء فريق أكثر تنافسية قادر على مقارعة كبار أوروبا في المواسم المقبلة.