رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

5 نجوم على أعتاب الرحيل عن برشلونة

حفظ

بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم
لاعبو برشلونة خلال مواجهة مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم (الفرنسية)
Published On 20/4/2026

يستعد نادي برشلونة الإسباني لغربلة شاملة لصفوفه قبيل انطلاق موسم 2026-2027، في خطوة تشير إلى نهاية حقبة وبداية فصل جديد بملامح مختلفة.

ووفقا لتقارير إعلامية وتوجهات الإدارة الفنية بقيادة الألماني هانزي فليك، فإن الإخفاق الأخير في دوري أبطال أوروبا عجل بقرار إعادة هيكلة "البلاوغرانا" للعودة إلى منصات التتويج.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

خماسي "الرحيل المنتظر" من قلعة كامب نو

تتقاطع العوامل المالية، وتراجع الأداء البدني، وانتهاء العقود لتضع خمسة أسماء بارزة خارج حسابات النادي الكتالوني الموسم المقبل:

  • روبرت ليفاندوفسكي (المهاجم المخضرم): رغم امتلاكه عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2026، إلا أن غياب بوادر التجديد يفتح الباب أمام رحيله. ويثير تقدمه في السن وتزايد مشاكله البدنية مؤخرا شكوكا حول قدرته على قيادة هجوم الفريق في مشروعه الجديد، رغم سجله التهديفي الحافل.
Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - April 4, 2026 FC Barcelona's Robert Lewandowski during the warm up before the match REUTERS/Juan Barbosa
أرقام ليفاندوفسكي التهديفية متراجعة هذا الموسم مع برشلونة (رويترز)
  • أندرياس كريستنسن (قلب الدفاع): تعقدت وضعية المدافع الدنماركي بسبب إصابة الركبة الأخيرة ومطالبه التعاقدية؛ إذ ينتهي عقده هذا الصيف، وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى رفضه العرض الأول للتجديد، مما يجعله مرشحا بقوة للمغادرة مجانا.
  • فرينكي دي يونغ (مايسترو الوسط): يمثل النجم الهولندي معضلة لبرشلونة؛ فمن الناحية الفنية يعد ركيزة لا غنى عنها، لكن راتبه المرتفع لا يتماشى مع سياسة النادي المالية الحالية. وقد يضطر النادي لبيعه لتوفير سيولة مالية تتيح له إبرام صفقات جديدة.
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 25: Frenkie de Jong talks to Andreas Christensen of FC Barcelona during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Chelsea FC and FC Barcelona at Stamford Bridge on November 25, 2025 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
كريستنسن ودي يونغ غيبتهما الإصابة كثيرا عن لقاءات برشلونة (غيتي)
  • ماركوس راشفورد (المعار من مانشستر يونايتد): لم ينجح النجم الإنجليزي في تثبيت أقدامه داخل منظومة فليك. ورغم ما يمتلكه من سرعة، فإن مردوده المتذبذب دفع الإدارة لصرف النظر عن تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (نحو 32 مليون دولار).
  • مارك كاسادو (خريج "لاماسيا"): رغم الآمال التي عقدت عليه، فشل الشاب كاسادو في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل المدرب الألماني، ويبدو أن قلة دقائق المشاركة ستقوده للبحث عن تجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي.
Soccer Football - UEFA Champions League - FC Barcelona v FC Copenhagen - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - January 28, 2026 FC Barcelona's Marcus Rashford celebrates scoring their fourth goal with Marc Casado REUTERS/Albert Gea
راشفورد وكاسادو لم يشاركا أساسيين كثيرا مع برشلونة (رويترز)

وتعكس هذه التحركات رغبة برشلونة في تبني إستراتيجية توازن بين تجديد الأجيال والاستدامة المالية. ويسعى النادي من خلال التخلص من الأعباء المالية المتمثلة في الرواتب المرتفعة، والاعتماد على دماء شابة، إلى بناء فريق أكثر تنافسية قادر على مقارعة كبار أوروبا في المواسم المقبلة.

إعلان
المصدر: الصحافة الإسبانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان