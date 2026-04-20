"ببغاء الكوكاتو" يفرض حضوره في تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني.. ما القصة؟

قال نجوم بايرن ميونخ إن الصلابة الذهنية كانت مفتاح التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) قبل أربع جولات من نهاية الموسم الجاري.

كما ساهمت أيضا في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في الدوري خلال موسم واحد بتسجيلهم 109 أهداف حتى الآن.

وتوج بايرن باللقب للموسم الثاني تواليا وللمرة 35 في تاريخه، مساء الأحد، بعد الفوز على شتوتغارت (4-2) علما بأن الفريق لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط طوال مشواره بالمسابقة المحلية.

وبعد مباراة شتوتغارت، ارتدى لاعبو بايرن قمصانا خاصة تحمل صورة ببغاء الكوكاتو، الذي أصبح التميمة غير الرسمية للفريق بعد أخذ نسخة خزفية منه من أحد المطاعم خلال حفل التتويج بلقب الدوري في 2025.

وقال ليون غرويتسكا نجم وسط بايرن مازحا عبر منصة (دازن) "لقد خطف هذا الببغاء الأضواء في حفل تتويج العام الماضي، لقد انتظر طويلا حتى يخرج من قفصه".

واحتفل الفريق البافاري باللقب وسط أجواء هادئة، لأن تتويجه بالدوري الألماني أصبح معتادا، ومن المنتظر أن يتسلم درع البطولة رسميا بعد مباراة كولن في الجولة الأخيرة يوم 16 مايو/آيار المقبل.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا، الأربعاء المقبل، إضافة إلى مواجهة باريس سان جيرمان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانبه قال جمال موسيالا "الفرحة بلقب الدوري لحظة رائعة، لقد أكدنا منذ المباراة الودية الأولى استعدادا لهذا الموسم أن العقلية يجب أن تتحسن، إنه درس مهم لنا، ويجب أن نستفيد منه في الفترة القادمة".

وأضاف "سنقيم احتفالية كبيرة بلقب الدوري بعد المباراة الأخيرة، أما الآن لا نخطط كثيرا لهذا الأمر".

واحتفل لاعبو بايرن في أرضية الملعب وسط تصفيق من الجماهير في المدرجات، ولم يكن هناك مبالغة في الاحتفالات بسبب ارتباطات الفريق القادمة.

وقال غوشوا كيميتش قائد منتخب ألمانيا الذي توج بالدوري للمرة العاشرة بقميص بايرن ميونخ "إنه شعور مميز للغاية، لقد كان موسما رائعا، ونجحنا بفضل استقرار مستوانا، وأتمنى أن أحقق 10 ألقاب أخرى".