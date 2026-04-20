كيف فاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني 13 مرة خلال 14 عاما؟

توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى 13 لقبا في آخر 14 عاما، وذلك بعد موسم حافل، وأمامه فرصة لتحقيق المزيد.

ويبقى لقب البوندسليغا خطوة أولى في سعي بايرن للفوز بالثلاثية، حيث سيواجه بايرن باير ليفركوزن في قبل نهائي كأس ألمانيا يوم الأربعاء، قبل أن يلتقي حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد لقب الدوري الألماني أقل أهداف بايرن هذا الموسم، وذلك بعدما عزز رقمه القياسي بالفوز ببطولة الدوري للمرة 35 في تاريخه، حيث حقق لقبه الأول عام 1932 أثناء إقامة البطولة بنظام الأدوار الإقصائية بين أبطال المناطق، بينما جاءت باقي الألقاب بعد تأسيس رابطة "بوندسليغا" في عام 1963.

وهيمن بايرن ميونخ محليا بشكل كبير، ولكن تتويج باير ليفركوزن بالدوري الألماني في 2024، كانت مفاجأة دفعت العملاق البافاري للفوز باللقب مرتين متتاليتين، ليبدأ سلسلة ربما تمتد لسنوات طويلة.

واستعاد بايرن عافيته بعد صدمة عام 2012 عندما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ أمام تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى نهائي الدوري وكأس ألمانيا أمام منافسه المباشر بوروسيا دورتموند، ليتوج في العام التالي 2013 بثلاثية تاريخية تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري وكأس ألمانيا.

وحطم بايرن ميونخ رقمه القياسي في الدوري الألماني لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، بتسجيله 5 أهداف في مرمى سانت باولي، ليرفع رصيده إلى 105 أهداف في الجولة الماضية، ليكسر البافاري رقمه السابق بتسجيله 101 هدفا في موسم 1971-1972 في وجود نجميه فرانز بيكنباور وجيرد مولر.

هاري كين.. 50 هدفا

وهز المهاجم الإنجليزي هاري كين الشباك في الفوز 4-2 على شتوتغارت، أمس الأحد، ليرفع بايرن رصيده إلى 109 أهداف، وبإمكانه الابتعاد أكثر برقم قياسي جديد في ظل تبقي أربع جولات.

ورفع كين رصيده مع ناديه الألماني هذا الموسم إلى 50 هدفا بهز شباك ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصل رصيده إلى 51 هدفا في جميع المسابقات منها 32 هدفا في 27 مباراة ببطولة الدوري الألماني.

كما ساهم الوافد الجديد لويس دياز بـ 15 هدفا، ومايكل أوليسيه بـ 12 هدفا، لكن أهداف بايرن ميونخ جاءت بأقدام لاعبين في مراكز أخرى، حيث أحرز لاعب الوسط ليون جوريتسكا الهدف رقم 102 في مرمى سانت باولي، ليحطم الرقم القياسي القديم.

وبخلاف الفوز برباعية على شتوتغارت، سجل بايرن 4 أهداف أو أكثر في 14 مباراة ببطولة الدوري، بدأها بفوز كاسح على لايبزج بنتيجة 6-صفر في الجولة الأولى.

ولا يجد بايرن ميونخ منافسة حقيقية تكسر هذه الهيمنة، وكان أقرب منافسيه هذا الموسم بوروسيا دورتموند، ولكنه أثبت أنه غير قادر على استكمال المشوار، وظهر ذلك في الخسارة وسط جماهيره بنتيجة 2-3 أمام بايرن في فبراير/شباط.

وبخسارته في مباراتين متتاليتين، اختصر دورتموند طريق بايرن ميونخ نحو لقب الدوري، بينما لم يتمكن الثلاثي شتوتجارت أو لايبزغ أو ليفركوزن من مجاراة دورتموند.

من جانبه كان هاري كين يطمع في تحطيم رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الألماني (41 هدفا)، لكن فنسنت كومباني مدرب الفريق، فضل إراحة نجمه للمباريات الأهم والحاسمة في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

ونجح كومباني أيضا في إعادة الانسجام إلى بايرن ميونخ، النادي الذي اشتهر سابقا بلقب "نادي هوليوود" بسبب تصدره لعناوين الصحف باستمرار.