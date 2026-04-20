شاهد.. خسارة مفاجئة لسان جيرمان تُشعل المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي

أوقف ليون سلسلة انتصارات المتصدر باريس سان جيرمان وأسقطه على ملعبه (2-1) في ختام المرحلة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء الأحد، وذلك بعد خمسة أيام من بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى سان جيرمان خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، بعدما كان قد سقط مرتين فقط في كلا الموسمين الماضيين، مقابل 7 خسارات في موسم 2022-2023، حين حلّ بطلا أيضا.

كما أن هذه الخسارة الثانية في الدوري على ملعب "بارك دي برانس"، والأولى عموما أمام ليون منذ ديسمبر/كانون الأول 2020 (10 انتصارات وتعادل).

وتجمّد رصيد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي عند 63 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على لنس الذي لعب مباراة إضافية، علما أنهما سيتواجهان في 13 مايو/أيار المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة 29.

وسيلعب سان جيرمان مباراتين سهلتين على الورق أمام نانت وأنجيه في المرحلتين المقبلتين، قبل استضافة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال في الثاني من مايو/أيار المقبل.

في المقابل، تعززت حظوظ ليون بالتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متقدما بفارق الأهداف على ليل الذي تعادل مع نيس سلبا، السبت.

وكانت الليلة كارثية بالنسبة إلى أصحاب الضيافة الذين تأخّروا بهدفي البرازيلي إندريك في الدقيقة (6) والبرتغالي أفونسو موريرا في الدقيقة (18).

قبل أن يُهدر مهاجم سان جيرمان البرتغالي غونسالو راموش ركلة جزاء في الدقيقة (33) ويخرج مواطنه لاعب الوسط فيتينيا بسبب إصابة في الدقيقة (39)، قبل أن يسجل البديل الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا هدف تقليص الفارق متأخرا في الدقيقة (90+4).

لكن المباراة شهدت خبرا سارا تمثّل في عودة لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس إلى المشاركة من جديد، وذلك بعد 16 مباراة ضمن كافة المسابقات للإصابة، وتحديدا منذ مواجهة أوكسير في "ليغ 1" في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، علما أن مواطنه إنريكي أشركه في الدقيقة 72 بدلا من برادلي باركولا، قبل أن يصنع بنفسه هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع.

ودفع إنريكي ثمن خياراته الأساسية، بعدما أبقى على الثنائي عثمان ديمبيليه الذي أحرز هدفي الفوز على ليفربول الإنجليزي إيابا وكفارتسخيليا صاحب تمريرة حاسمة، على مقاعد الاحتياط في الشوط الأول.

وعلى الرغم من حصوله على مجموعة من الفرص، لم يتمكن لاعبو فريق العاصمة من فكّ شيفرة الحارس السلوفاكي دومينيك غريف الذي قدّم مباراة مثالية للمرة الثانية تواليا بعد الفوز على لوريان (2-0).