"جرح السباعية".. رئيس البرازيل يحلم بصدام ألمانيا في نهائي مونديال 2026

تمنى الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا أن يلعب منتخب بلاده مع ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم، وذلك على هامش زيارة إلى ألمانيا ستستغرق يومين.

وتوقع دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن منتخب بلاده سيواجه ألمانيا حال تأهله للمباراة النهائية.

كما دعا لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمشاهدة نهائي كأس العالم معه ومع ميرتس.

وتوج المنتخب البرازيلي بكأس العالم خمس مرات مقابل أربعة ألقاب لألمانيا، علما بأن مونديال 2026 سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو/حزيران المقبل في مكسيكو سيتي، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو/تموز في إيست روثرفورد، بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان المنتخب الألماني قد لقن نظيره البرازيلي درسا كرويا قاسيا، في فنون اللعبة، وتغلب عليه بنتيجة قياسية 7-1 في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاد السامبا.

وكان وقع الهزيمة قويا على اللاعبين والجماهير البرازيلية التي لم تصدق ما جرى في ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي.