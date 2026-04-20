أبطال آسيا 2.. الأهلي القطري يتأهل لنصف النهائي بعد تخطي الحسين الأردني (فيديو)
Published On 20/4/2026|
آخر تحديث: 00:58 (توقيت مكة)
واصل الأهلي القطري حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق (3-1) على الحسين إربد الأردني، مساء الأحد، في دور الثمانية للمسابقة.
افتتح إريك إكسبوزيتو التسجيل مبكرا للأهلي في الدقيقة الثانية.
ومنح يوسف قاشي التعادل للحسين إربد في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني، أضاف يوليان دراكسلر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 65.
واستطاع ميشيل فلاب تأمين صعود الفريق القطري، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
وبذلك ضرب الأهلي موعدا ساخنا مع النصر السعودي في المربع الذهبي للبطولة، أملا في حصد مقعد في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
المصدر: الجزيرة + وكالات