شاهد.. اتحاد الجزائر يضرب موعدا مع الزمالك المصري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

واصل فريق اتحاد الجزائر حلمه بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عقب تعادله (1-1) مع مضيفه أولمبيك آسفي المغربي، مساء الأحد، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بالجزائر الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل دون أهداف، ليستفيد الفريق الجزائري، الذي أحرز كأس البطولة عام 2023، من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يُحتكم إليها حال التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضرب اتحاد الجزائر، الذي يوجد في النهائي للمرة الثانية في تاريخه بالمسابقة، موعدا مع الزمالك المصري، الذي يمتلك لقبين في البطولة، بالدور النهائي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بالجزائر في التاسع من مايو/أيار المقبل، في حين تجرى مباراة الإياب بالقاهرة في 16 من الشهر نفسه.

وتقدم اتحاد الجزائر عن طريق أحمد خالدي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، من ركلة جزاء، وضعها زاحفة على يسار حارس مرمى أولمبيك آسفي، الذي حاول التصدي لها لكن دون جدوى لتعانق شباكه.

وأحرز موسى كوني هدف التعادل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 75 من متابعة لركلة ركنية من الجانب الأيسر، نفذت عرضية، وفشل مدافعو الفريق الجزائري في إبعادها، لتتهيأ الكرة أمامه وهو بمواجهة الشباك الخالية، واضعا الكرة في المرمى.

وحاول أولمبيك آسفي تسجيل هدف الفوز والتأهل للدور النهائي خلال الوقت المتبقي من المباراة، لا سيما بعدما احتسب حكم اللقاء 19 دقيقة وقتا ضائعا، لكنه عجز خلالها عن تحقيق مبتغاه لتتوقف مغامرته عند حدود المربع الذهبي.

يشار إلى أن المباراة تأجّل انطلاقها لمدة ساعة و20 دقيقة عن موعدها الأصلي بعدما اقتحم عدد كبير من الجماهير أرضية ملعب المسيرة بآسفي قبل انطلاق المواجهة.