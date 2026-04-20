موجة إصابات جديدة تضرب نجوم الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي عن تشخيص إصابة أربعة من لاعبيه بينهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة، وسالم الدوسري قائد الفريق.

وأشار الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، الاثنين، إلى أن بنزيمة أجرى جلسة علاجية في العيادة الطبية بمقر النادي بسبب شعوره بآلام في أسفل الظهر، مضيفا أن الدوسري يعاني من آلام في الركبة.

وأضاف البيان أن الجناح البرازيلي مالكوم فيليب واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بتدريبات بدنية والركض، بينما أظهرت الفحوصات التي أجراها اللاعب مراد هوساوي معاناته من كدمة في الركبة.

في المقابل، شارك التركي يوسف أكتشيشيك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، لخوض مباراة ودية أمام الفيحاء، غدا الثلاثاء، في مقر النادي.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الخلود، الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، وبعدها يلاقي ضمك في الدوري السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ولكنه يتخلف بفارق 8 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء المسابقة.

وكان الهلال قد ودع دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة في دور الـ16 أمام السد القطري بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي، بالتعادل (2-2) على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.