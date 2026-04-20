أربيلوا يرفض تحميل مبابي مسؤولية فشل ريال مدريد الأوروبي

دافع مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، بقوة عن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ردا على موجة الانتقادات التي طالت اللاعب بعد خروج الملكي من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

على الرغم من نجاح مبابي في تسجيل هدفين خلال مواجهتي ربع النهائي، ووصوله إلى هدفه الـ40 هذا الموسم (منها 15 هدفا في البطولة الأوروبية)، فإن الصحافة الإسبانية صبت جام غضبها على المهاجم الفرنسي.

وتركزت الانتقادات حول "تراخيه الدفاعي"، خاصة بعد طرد مواطنه إدواردو كامافينغا في لقاء الإياب الذي انتهى بخسارة ريال مدريد بنتيجة (4-3)، ما ضاعف العبء البدني على بقية زملائه.

ورغم الانتقادات الموجهة إليه بسبب تقصيره في الجانب الدفاعي، نال مبابي الإشادة من مدربه، وقال أربيلوا: "ليس لدي ما ألوم كيليان عليه. لقد كان على قدر التوقعات، حيث سجل هدفا في كل مباراة وكان يشكل تهديدا مستمرا لدفاعات الخصم. لقد ساعدنا كثيرا في التحولات الهجومية. لقد أظهر تضحية كبيرة في الدفاع؛ لقد عمل بجد".

وأضاف: "أنا راض تماما عن أدائه في هذه المباراة، كان مبابي مصدر تهديد مستمر لبايرن ميونخ، وهذا هو مبابي الذي نريد رؤيته كل يوم".

دون ألقاب كبيرة

يخوض مهاجم باريس سان جيرمان السابق، الذي انضم إلى ريال مدريد لتحقيق "حلمه" والفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، موسمه الثاني بقميص النادي الملكي دون أي لقب كبير، ما لم تحدث مفاجأة مدوية في الدوري الإسباني، حيث يتأخر ريال مدريد بتسع نقاط عن برشلونة مع تبقي سبع مباريات.

عندما سُئل مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عن تداعيات هذا الموسم المخيب للآمال، صرح بأن ريال مدريد "لا يحتاج إلى تغييرات جذرية" ليبدأ في حصد الألقاب مجددا الموسم المقبل.

كما رفض مناقشة مستقبله، مؤكدا أنه يركز فقط على مباراة الثلاثاء ضد ألافيس، قائلا: "لدينا سبع مباريات متبقية، وعلينا الفوز بها جميعا".