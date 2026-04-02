موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل ريال مايوركا نظيره ريال مدريد، مساء اليوم السبت المقبل، على ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

تقام مباراة ريال مدريد أمام مضيّفه مايوركا اليوم السبت 04 أبريل/ نيسان 2026 في مدينة مايروكا.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت السعودية وقطر، (16:15) بتوقيت مصر و(15:15) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا

تبث قنوات بين سبورتس مباريات الدوري الإسباني.

beIN SPORTS 2

يدخل مايوركا المباراة وهو في المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، ويصارع للهروب من الهبوط، بعدما حقق نتائج متذبذبة في الجولات الأخيرة.

في المقابل، يواصل ريال مدريد مطاردة الصدارة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويدخل اللقاء بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها فوزا مثيرا 3-2 على أتلتيكو مدريد.

تفوق الريال على مايوركا في الأرقام

سجل ريال مدريد 63 هدفا هذا الموسم بمعدل 2.2 هدف في المباراة، ويملك أحد أقوى خطوط الدفاع خارج ملعبها، حيث يستقبل هدفا واحدا في المتوسط.

في المقابل، يسجل مايوركا 1.5 هدف في المباراة على أرضه، لكنه يعاني دفاعيا، كما يعد من أكثر الفرق التي تستقبل ركلات ركنية في الدوري.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومايوركا

تميل الكفة بوضوح لصالح ريال مدريد، الذي فاز في 4 من آخر 5 مواجهات بين الفريقين، مقابل تعادل واحد. وكان آخر لقاء بينهما في أغسطس/آب 2025 قد انتهى بفوز ريال مدريد 2-1.