موعد مباراة الوحدات ضد الفيصلي في الدوري الأردني والقنوات الناقلة

يلتقي الوحدات مع الفيصلي في الكلاسيكو المثير للكرة الأردنية، يوم السبت في إطار منافسات الأسبوع 22 من دوري المحترفين لكرة القدم، وجميعهم يتطلع لتحقيق الفوز ولا سواه، على اعتبار أن التعثر سيبدد من الطموح في هذه الجولة المهمة.

موعد مباراة الوحدات ضد الفيصلي في الدوري الأردني

يستضيف الوحدات نظيره الفيصلي على ملعب عمان الدولي، يوم السبت 04 أبريل/نيسان 2026.

وينطلق كلاسيكو الكرة الأردنية عند السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، (18:30) بتوقيت مصر و(17:30) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوحدات ضد الفيصلي

يتم نقل مباريات الدوري الأردني عبر

قناة الأردن الرياضية

بالإضافة إلى البث المباشر المجاني عبر حساب الاتحاد الأردني لكرة القدم على يوتيوب (Jordan Football).

ويتصدر فريق الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف عن الفيصلي بذات الرصيد، ثم الوحدات 40 نقطة، الرمثا 38، الجزيرة والسلط 26، البقعة 24، شباب الأردن 21، الأهلي 16، والسرحان أخيراً بـ6 نقاط.

ويدير مباراة الوحدات ضد الفيصلي طاقم تحكيم مكون من أدهم المخادمة حكم ساحة، ويساعده أحمد الرويلي، محمد الخلف، ومحمود السوالمة رابعاً.