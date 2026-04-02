موعد مباراة النصر ضد النجمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر ضد النجمة في الدوري السعودي يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان 2026 على ملعب جامعة الملك سعود "الأول بارك".

وتنطلق المباراة عن الساعة التاسعة ليلا (21:00) بتوقيت السعودية وقطر، (20:00) بتوقيت مصر و(19:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد النجمة

تبث المباراة عبر قنوات الثمانية

thmanayah

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

صدارة مقابل قاع الترتيب

يدخل النصر اللقاء متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة من 26 مباراة، بعد سلسلة مثالية من خمسة انتصارات متتالية، كان آخرها فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0 على الخليج خارج الديار.

في المقابل، يعاني النجمة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط فقط، بعدما تكبد خمس هزائم متتالية، كان آخرها خسارته 1-3 أمام ضمك.

ومن المتوقع أن يغيب عن فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس المدافع الفرنسي محمد سيماكان ومواطنه الجناح كينغسلي كومان بسبب الإصابة.

ورأى المدرب في حديثه لصحيفة "ريكورد" البرتغالية الثلاثاء، أن الفترة المقبلة هي مرحلة "الحسم".

قال "بالنسبة لي، أي فريق من الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب تستطيع تحقيقه (اللقب)، فالفارق بين الفرق هو خمس نقاط، وهو أمر لا يحدث كثيرا حتى في أقوى الدوريات الأوروبية".

تاريخ المواجهات

رغم تفوق النصر العام، فإن المواجهات المباشرة بين الفريقين اتسمت غالبًا بالنتائج المحدودة، إذ انتهت 6 من آخر 7 مباريات بهدف واحد أو دون أهداف، قبل أن يكسر النصر هذه القاعدة بفوز عريض 5-0 في آخر لقاء بينهما في فبراير/شباط 2026.