بعد نكسة المونديال.. المدربون المرشحون لإنقاذ المنتخب الإيطالي

بات في حكم المؤكد رحيل غينارو غاتوزو عن قيادة منتخب إيطاليا بعد فشله في التأهل إلى كأس العالم 2026 بخسارته في نهائي الملحق أمام البوسنة والهرسك، ليستمر غياب "الآزوري" عن المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

وشكل الإخفاق في بلوغ المونديال ضربة قاسية لإيطاليا، ليس فقط على الصعيد الرياضي، بل أيضا مؤسسيا وعاطفيا لدولة اعتادت المنافسة في القمة، وسبق لها التتويج بكأس العالم 4 مرات.

مع الشكوك بشأن مصير غاتوزو، تداولت وسائل الإعلام الإيطالية عدة أسماء مرشحة لقيادة المنتخب الإيطالي، وإن بدا صعبا قبول بعضها بالمهمة، مثل الإسباني بيب غوارديولا، المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي ما يلي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة غاتوزو في منتخب إيطاليا بحسب صحيفة "غازيتا ديلو سبورت":

روبرتو مانشيني

يعد المرشح الأوفر حظا لتولي المنصب، فخبرته السابقة مع المنتخب، حيث قاده للتتويج بيورو 2020، تجعله خيارا قادرا على إعادة بناء الفريق واستعادة هويته من جديد.

ويمثل مانشيني نوعا من الاستمرارية، أي الرهان على المألوف مع ضمان قيادة قوية في مرحلة مضطربة كهذه، ورغم أن رحيله عام 2023 انتهى بشكل سيئ ووصل إلى حد التهديد باللجوء للقضاء، فإن الرحيل المحتمل لرئيس الاتحاد غابريل غرافينا، قد يفتح الباب أمام عودته، مع إمكانية الجمع بين المنصب وعمله في نادي السد القطري.

أنطونيو كونتي

سبق لكونتي المدرب الحالي لنابولي، قيادة منتخب إيطاليا بين 2014 و2016، لكن عودته تبدو أكثر تعقيدا من مانشيني بحسب الصحيفة، التي أكدت صعوبة موافقة أوريلو دي لورينتيس على السماح لكونتي بالبدء فورا مع المنتخب، أو التوصل لاتفاق بشأن رحيله في الصيف.

وتضيف الصحيفة: "إيطاليا لا يمكنها تحمل وجود مدرب مؤقت حتى سبتمبر/أيلول 2026 مع انطلاق دوري الأمم الأوروبية".

ماسيميليانو أليغري

يبرز اسم أليغري ضمن القائمة، وهو مدرب خبير يعيش حاليا فترته الثانية مع ميلان، إذ يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2027، وسيحتاج أيضا إلى صيغة تسمح له بالجمع بين المنصبين أو مغادرة النادي لتولي تدريب منتخب لأول مرة.

وطُرح اسم أليغري سابقا أكثر من مرة لتولي المنصب، لكن هذه المرة قد تبدو فرصته أكبر، علما أن مهمته طوال مسيرته التدريبية اقتصرت على قيادة الأندية داخل إيطاليا، وأبرزها ميلان ويوفنتوس.

بيب غوارديولا

قبل كل الأسماء السابقة، يظهر اسم غوارديولا، وتصفه "غازيتا ديلو سبورت" بالحلم الأكبر للاتحاد الإيطالي، وسيكون التعاقد معه تغييرا جذريا، كما أنه سيصبح أول مدرب غير إيطالي يقود المنتخب.

مع ذلك، تبدو مهمة التعاقد مع المدرب الإسباني شديدة التعقيد، رغم أنه لم يغلق الباب يوما أمام تدريب المنتخبات، لكن ذلك يتطلب أولا رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم، وإذا حدث ذلك فلن يكون قبل نهاية موسم 2025-2026، حيث ينافس النادي الإنجليزي حاليا على لقب الدوري الذي يتصدره أرسنال.

لذلك ينظر إلى اسم غوارديولا كطموح كبير أكثر من كونه خيارا واقعيا على المدى القصير، بحسب الصحيفة.