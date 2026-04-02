منتخب مصر يفتقد خدمات إسلام عيسى في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس أن الجناح الدولي إسلام عيسى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى وسيغيب عن تشكيلة الفراعنة في نهائيات كأس العالم 2026.

وأصيب عيسى في الشوط الثاني من المباراة الدولية الودية الاعدادية لمصر ضد إسبانيا الثلاثاء في برشلونة (0-0).

وقال الاتحاد المصري في بيان إن "الأشعة التي أجراها أثبتت إصابته بقطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسري، وذلك عقب توجه اللاعب مباشرة لإجراء الفحوص اللازمة فور وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة صباح الخميس".

ووجه مدير المنتخب ابراهيم حسن رسالة للاعب بمساندة كل الجهات له حتى يعود بصورة أقوى.

وقال حسن "نشعر بالحزن لإصابة عيسى وهو عنصر مهم في المنتخب. الكل يسانده في هذه المحنة سيعود بصورة أقوى في المستقبل بمشيئة الله".

ورفض حسن الحديث عن بدلاء اللاعب في قائمة المنتخب مشيرا الى أن المهم الآن هو إتمام اجراءات العملية الجراحية التي سيجريها.

وأشار طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا إلى أن مدة غياب عيسى ستكون من 6 إلى 9 أشهر وهو ما يعني غيابه بصورة مؤكدة عن المشاركة في كأس العالم التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل.

ويبلغ عيسى من العمر 30 عاما وسبق له اللعب لأندية النصر والمصري وبيراميدز قبل أن ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا عام 2024.

ويعد مدرب الفراعنة حسام حسن أحد أبرز الداعمين له حيث دربه في المصري وكان سببا في انتقاله إلى بيراميدز وقت توليه تدريب الفريق، كما منحه الفرصة اللعب دوليا حيث خاض 5 مباريات دولية سجل فيها هدفا واحدا كان في مرمى السعودية في المباراة التي أقيمت في جدة الجمعة الماضي وانتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.