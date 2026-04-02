رياضة|كأس العالم 2026

بالفيديو.. ساديو ماني يستفز زميله العراقي بتوقعات مونديالية قاسية

حفظ

ساديو ماني يمازح حيدر عبد الكريم بفوز السنغال بثلاثية على العراق قي كأس العالم "النصر"
ساديو ماني وحيدر عبد الكريم من تدريبات نادي النصر السعوديلكرة القدم (مواقع التواصل)
Published On 2/4/2026

توقّع نجم النصر السعودي ساديو مانيه ممازحا فوز منتخب بلاده السنغال على العراق 3-0 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تأهل "أسود الرافدين" عبر الملحق القاري.

وتأهل العراق إلى مونديال 2026، بعد غياب منذ 1986، عقب الفوز على بوليفيا 2-1 في مدينة مونتيري المكسيكية في نهائي المسار الثاني من الملحق القاري.

وهذه المرة الثانية يشارك فيها العراق في تاريخه في كأس العالم، بعد نهائيات 1986 في المكسيك عندما ودّع من دور المجموعات. وبلغ نهائيات الصيف المقبل في أميركا الشمالية، مكملا عقد المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا والسنغال والنرويج.

وتوقّع مانيه لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، فوز السنغال على العراق "3-0" في مواجهتهما في 26 يونيو/حزيران، بعد سؤاله وهو في تدريبات النصر السعودي إلى جانب زميله العراقي حيدر عبد الكريم، الذي ردّ عليه ضاحكا "لا، لا".

وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين.

وسبق للمنتخب السنغالي بلوغ النهائيات ثلاث مرات (2002، 2018، 2022) وبلغ ربع النهائي في مشاركته الأولى في كوريا الجنوبية واليابان.

المصدر: الفرنسية

إعلان