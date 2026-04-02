مانشستر يونايتد يخوض مباراة تاريخية على ملعب نزال الأسطورة محمد علي

يتأهب ملعب كروك بارك في أيرلندا لاستضافة أول مباراة لأندية كرة القدم في تاريخه، عندما يلتقي مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في 12 أغسطس/آب المقبل.

ويعد الملعب، الذي يتسع لـ 82300 مشجع، الأكبر في أيرلندا، حيث اقتصر استخدامه لسنوات طويلة على الرياضات الأيرلندية التقليدية فقط.

وتعود آخر مباراة كرة قدم استضافها هذا الملعب العريق إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2009، حين خسر المنتخب الأيرلندي أمام نظيره الفرنسي بهدف نظيف في ذهاب الملحق المؤهل لكأس العالم، وهي المواجهة التي أثارت جدلا واسعا بسبب لمسة يد تيري هنري الشهيرة.

واستضاف ملعب كروك بارك منافسات كرة القدم والرجبي في تلك الفترة بصفة مؤقتة نظرا لأعمال تطوير ملعب لانسداون رود وتحويله إلى ملعب أفيفا الحالي.

وبعيدا عن كرة القدم، يمتلك الملعب تاريخا حافلا مع الرياضات العالمية، حيث استضاف العام الماضي أول مباراة في الموسم المنتظم لدوري كرة القدم الأمريكية في أيرلندا بين بيتسبرج ستيلرز ومينيسوتا فايكنغ، كما شهد في يوليو/تموز 1972 نزالا غير رسمي في الملاكمة جمع بين الأسطورة محمد علي كلاي وألفين لويس.