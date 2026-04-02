قبل صدام سان جيرمان.. ليفربول يستعيد أغلى صفقاته

قال مدرب ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أرنه سلوت، اليوم الأربعاء إن المهاجم ألكسندر إيساك سيعود للتدريبات الجماعية غدا الخميس، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأصيب إيساك خلال تسجيله الهدف الأول في فوز ليفربول 2-1 على توتنهام هوتسبير في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما علقت قدمه بين ساقي ميكي فان دي فين أثناء محاولة مدافع النادي اللندني منع تسديدته، وخضع المهاجم السويدي لجراحة.

وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن أليكس في حالة جيدة جدا، خاصة بعد تأهل السويد لكأس العالم مساء أمس، بالإضافة إلى أنه سيعود للتدرب مع الفريق غدا للمرة الأولى. "عندما تعمل جاهدا لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر وتعود بعدها إلى تدريبات الفريق، يكون هذا أمرا رائعا للجميع. لذا، أليكس في حالة جيدة من هذه الناحية".

وأضاف سلوت: "بالطبع، هذه أول حصة تدريبية يخوضها مع الفريق بعد غياب دام ثلاثة أو أربعة أشهر، لكن من الجيد عودته لأننا جميعا نعرف من تعاقدنا معه، وهو مهاجم رائع".

وحطم النادي القادم من مرسيسايد الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا بالتعاقد مع إيساك مقابل نحو 158 مليون دولار قادما من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد يوم السبت المقبل قبل أن يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.