رياضة|رياضات أخرى

كورتوا ينضم لأساطير الرياضيين ببطولة الزوارق السريعة المدعومة من السعودية

حفظ

LONDON, ENGLAND - APRIL 01: Thibault Courtois, Team Owner of Sierra Racing Club poses with an E1 steering wheel at the OWO Hotel on April 01, 2026 in London, England. (Photo by Malcolm Griffiths/Getty Images for E1 Series)
كورتوا يمسك مقود الزوارق ⁠الكهربائية السريعة (غيتي)
Published On 2/4/2026
|
آخر تحديث: 15:50 (توقيت مكة)

انضم تيبو ⁠كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي إلى بطولة الزوارق ⁠الكهربائية السريعة (ئي 1)، ليصبح أحدث الأسماء الرياضية الكبيرة التي تشارك ⁠في ملكية أحد الفرق في هذه السلسلة المدعومة من السعودية.

ويتعاون الحارس (33 عاما)، أحد مؤسسي منصة الاستثمار ‌الرياضي (إن إكس تي بلاي كابيتال)، مع فريق سييرا التابع لنادي سييرا رسينغ.

وتضم قائمة ملاك الفرق الأخرى من أساطير الرياضيين، أسطورة التنس السابق رافا نادال ولاعب دوري كرة السلة ⁠الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، ⁠وبطل دوري كرة القدم الأمريكية سبع مرات توم برادي والممثل ويل سميث.

LONDON, ENGLAND - APRIL 01: Dominik Madani, Commercial Owner of Sierra Racing Club and Thibault Courtois, Team Owner of Sierra Racing Club sign a contract at the OWO Hotel on April 01, 2026 in London, England. (Photo by Malcolm Griffiths/Getty Images for E1 Series)
كورتوا يوقع عقد ملكية الفريق (غيتي)

وتقام سباقات هذه ⁠السلسلة في أربع قارات، في مواقع ⁠تضم بحيرة كومو الإيطالية ⁠وموناكو والعاصمة الأنغولية لواندا وميامي وجزر الباهاما.

وقال كورتوا في بيان "يمثل نادي سييرا رسينغ ‌بالضبط ما يبحث عنه (إن إكس تي بلاي) في الأصول الرياضية. فريق يتمتع بهوية قوية وطموح ‌تقني ‌وإمكانات حقيقية ليصبح أحد الأسماء البارزة في البطولة".

المصدر: رويترز

إعلان