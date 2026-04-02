كورتوا ينضم لأساطير الرياضيين ببطولة الزوارق السريعة المدعومة من السعودية

انضم تيبو ⁠كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي إلى بطولة الزوارق ⁠الكهربائية السريعة (ئي 1)، ليصبح أحدث الأسماء الرياضية الكبيرة التي تشارك ⁠في ملكية أحد الفرق في هذه السلسلة المدعومة من السعودية.

ويتعاون الحارس (33 عاما)، أحد مؤسسي منصة الاستثمار ‌الرياضي (إن إكس تي بلاي كابيتال)، مع فريق سييرا التابع لنادي سييرا رسينغ.

وتضم قائمة ملاك الفرق الأخرى من أساطير الرياضيين، أسطورة التنس السابق رافا نادال ولاعب دوري كرة السلة ⁠الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس، ⁠وبطل دوري كرة القدم الأمريكية سبع مرات توم برادي والممثل ويل سميث.

وتقام سباقات هذه ⁠السلسلة في أربع قارات، في مواقع ⁠تضم بحيرة كومو الإيطالية ⁠وموناكو والعاصمة الأنغولية لواندا وميامي وجزر الباهاما.

وقال كورتوا في بيان "يمثل نادي سييرا رسينغ ‌بالضبط ما يبحث عنه (إن إكس تي بلاي) في الأصول الرياضية. فريق يتمتع بهوية قوية وطموح ‌تقني ‌وإمكانات حقيقية ليصبح أحد الأسماء البارزة في البطولة".