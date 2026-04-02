الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج للأندية

اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم اختيار العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية للموسم الحالي 2025/2026 في الفترة بين 19 أبريل/نيسان إلى 23 من ذات الشهر.

وأكد الاتحاد في بيان عبر "إكس"، أنه عقب دراسة طلبات الاستضافة المقدمة لهذه المرحلة من قبل 3 أندية وهي زاخو العراقي والريان القطري والشباب السعودي، تم إسناد الاستضافة للريان لاكتمال ملفه مقارنة بنادي زاخو، وأفضليته في التصنيف على نادي الشباب حيث تصدر مجموعته وحصل على عدد نقاط أكبر مقارنة بالنادي السعودي الذي حل ثانيا في مجموعته، وفقا للائحة التنظيمية بالبطولة.

وأشار البيان إلى اعتماد الاتحاد الخليجي لاستاد أحمد بن علي واستاد خليفة الدولي لاحتضان المباريات، إلى جانب تحديد توقيت المباريات بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة التسويق.

وستجرى مباراتا الدور نصف النهائي يوم 19 أبريل/نيسان الحالي، إذ يحتضن ستاد خليفة الدولي مواجهة زاخو والشباب في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بينما يلعب الريان مع القادسية الكويتي على ستاد أحمد بن علي في تمام الثامنة مساء، على أن تختتم المنافسات بإقامة النهائي يوم 23 أبريل/نيسان على ملعب أحمد بن علي في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء.