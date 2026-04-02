استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي عقب الفشل في التأهل لكأس العالم

أعلن غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، استقالته عقب فشل المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

جاء هذا الإعلان بعد موسم مخيب للآمال للكرة الإيطالية، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق النتائج المطلوبة للبطولة العالمية، ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والإعلام المحلي والدولي.

وحثت الحكومة الإيطالية جرافينا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد منذ عام 2018، على الاستقالة من منصبه عقب هزيمة إيطاليا بركلات الترجيح في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان إنه سيعقد اجتماع جمعية عمومية استثنائي يوم 22 يونيو حزيران لانتخاب رئيس جديد، وإن غرافينا عرض المثول أمام لجنة برلمانية في الثامن من أبريل نيسان "لتقديم تقرير عن حالة كرة القدم الإيطالية".

وكانت آخر مرة تأهلت فيها إيطاليا إلى كأس العالم في عام 2014، ولم يفز المنتخب سوى بمباراة واحدة في النهائيات منذ فوزه باللقب للمرة الرابعة في عام 2006.

ورغم ذلك فازت إيطاليا بشكل مفاجئ ببطولة أوروبا 2020 التي أقيمت في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد.