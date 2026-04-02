توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل كأس العالم 2026 ومنتخبات ربع النهائي

بعد اكتمال عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 التي تقام الصيف المقبل، بدأت التكهنات بشأن هوية بطل النسخة الـ23 والمرشحين للتواجد في الأدوار الإقصائية.

ونشرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية تنبؤات إحدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمنتخبات التي ستبلغ الأدوار الإقصائية للمونديال القادم، متوقعة تتويج البرازيل باللقب.

توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل كأس العالم 2026

ووفق تلك التنبؤات فإن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيشهد تواجد منتخبات: فرنسا، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، البرازيل، الأرجنتين، إنجلترا والبرتغال.

النتائج المتوقعة لمباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 بحسب الذكاء الاصطناعي:

ربع النهائي:

فرنسا – هولندا (فوز فرنسا بركلات الترجيح).

إسبانيا 1-0 بلجيكا.

البرازيل 3-2 إنجلترا (بعد الأشواط الإضافية).

الأرجنتين 2-1 البرتغال.

نصف النهائي:

فرنسا 2-0 إسبانيا.

البرازيل 1-0 الأرجنتين.

النهائي:

البرازيل 1-0 فرنسا.

النتائج المتوقعة لمنتخب إنجلترا

وفيما يتعلق بنتائج منتخب إنجلترا في الأدوار الأولى، أظهر التوقع أن "الأسود الثلاثة" سيبدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع كرواتيا قبل الفوز على غانا وبنما، لينهي المجموعة الثانية عشرة في الصدارة.

ورجّح أن يواجه المنتخب الإنجليزي في دور الـ32 منتخب أوزبكستان، بعد تأهل الأخير ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ومن ثم الفوز عليه بنتيجة 3-0.

وفي دور الـ16 يتجاوز فريق المدرب الألماني توماس توخيل المكسيك إحدى الدول الثلاث المضيفة للمونديال بالفوز عليها بنتيجة 2-1.